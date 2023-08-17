Ganjar ke Petani: Kerja Keras Panjenengan Menjadikan Jateng Lumbung Pangan RI

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah --yang juga Bacapres Partai Perindo-- Ganjar Pranowo menjadi inspektur upacara kemerdekaan HUT Republik Indonesia ke-78 yang digelar di Simpang Lima, Kota Semarang, Jateng, Kamis (17/8/2023) pagi.

Dalam amanatnya, Ganjar menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dari berbagai kalangan dan pekerjaan, di antaranya para petani hingga buruh.

Kepada petani, Ganjar berterima kasih, karena sudah berkontribusi membawa Jateng menjadi penghasil produksi padi terbesar di Indonesia dengan luas panen 1.666.931 hektare pada tahun 2022 dan meningkat di tahun 2021 menjadi 1.696.712 hektare.

“Saya menyampaikan terima kasih yang tidak terkira kepada saudara-saudaraku para petani. Dari kerja keras panjenenganlah Jawa Tengah jadi salah satu lumbung pangan Indonesia,” kata Ganjar.

Kemudian Ganjar berterima kasih kepada buruh pabrik yang mendukung ratusan triliun rupiah investasi masuk ke Jateng selama 10 tahun terakhir sampai saat ini.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal PTSP Jateng, tahun 2020 realisasi penanaman modal asing (PMA) Jateng mencapai Rp 19,64 triliun dan naik pada tahun 2021 menjadi Rp 21,4 triliun. Hingga triwulan ke-3 tahun 2022, investasi meroket di angka Rp 44,99 triliun.

Di tahun 2023 ini, nilai investasi Jateng pun diprediksi akan terus meningkat. Contohnya di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), nilai investasi dari para investor, baik swasta maupun BUMN mencapai Rp 142 triliun.

“Terima kasih juga saya haturkan kepada saudara-saudaraku para buruh pabrik dengan pengusahanya, kondusifitas dan rembukan yang selama ini kita lakukan berhasil menarik ratusan triliun investasi dalam 10 tahun terakhir,” kata Ganjar.

Tak lupa, Ganjar juga berterima kasih kepada para tokoh agama yang berkontribusi dalam membuat warga Jateng bahagia. Terbukti Indeks kebahagiaan Jateng berada di atas rata-rata indeks kebahagiaan nasional yang di angka 71,49 poin survei terakhir Badan Pusat Statistik (BPS).