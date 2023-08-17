Ganjar Pranowo Khusyuk Ikuti Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo khusyuk mengikuti Apel Kehormatan dan Renungan Suci (AKRS), di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal Semarang, pada Kamis (17/8/2023) malam. Acara berlangsung khidmat, dengan cahaya obor dan nyala lilin di seluruh makam.

Kegiatan itu dilaksanakan tepat pukul 00.00 WIB, dipimpin Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayjen TNI Widi Prasetijono. Selain dihadiri Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, tampak pula Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi, serta melibatkan unsur TNI, Polri, ASN Provinsi Jateng dan Pramuka Kwarda Jateng.

Kapendam IV/Diponegoro Kolonel Inf Richard Harison menyebutkan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan yang wajib dilakukan menjelang detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Acara itu untuk mengenang jasa para pahlawan atas keteguhannya dalam memperjuangkan dan menegakkan keadilan demi Kemerdekaan negara Indonesia, meskipun nyawa taruhannya.

“Tepat di hari ini, impian, harapan, dan doa seluruh Bangsa Indonesia saat itu dikabulkan oleh Tuhan YME. Belenggu dari para penjajah telah terpatahkan seluruhnya berkat kegigihan para pahlawan dalam berperang sampai titik darah penghabisan demi Kemerdekaan Indonesia,” ucap Richard.

Kapendam juga mengajak seluruh anak bangsa untuk lebih cinta pada Tanah Air serta lebih meningkatkan jiwa toleransi antarsesama. Apalagi, Indonesia memiliki banyak suku, adat, ras, dan budaya sehingga perlu dijaga agar selalu solid dan kokoh.

“Seraya memanjatkan doa kepada Tuhan YME, mari bersama kita lanjutkan perjuangan para pahlawan Indonesia dengan membuat negara yang kita cintai ini lebih maju, salah satunya yakni mengisinya dengan segudang prestasi yang dapat mengharumkan Indonesia di mata dunia,” tutup Richard.

(Awaludin)