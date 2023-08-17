Kenang Detik-Detik Proklamasi, Relawan Ganjar Gelar Malam Tirakatan di Nganjuk

NGANJUK - Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia (RI), Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Gus-Gus Nusantara (GGN) Jawa Timur (Jatim) menggelar malam tirakatan, di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Klumpit, Kabupaten Nganjuk, Jatim.

Koordinator GGN, Gus Alwy Hasan mengatakan, kegiatan malam tirakatan kali ini dilakukan untuk mengenang detik-detik proklamasi kemerdekaan RI 1945.

Dia menyebut, GGN telah melakukan rangkaian kegiatan seperti sedekah, doa bersama, hingga istighosah.

“Kami telah mendoakan pahlawan yang telah gugur untuk kemerdekaan, memohon kepada Allah agar negara tercinta ini selamat, dan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan lancar. Serta Bapak Ganjar terpilih menjadi Presiden RI ke-8,” tutur, Gus Alwy, dalam keterangannya, Rabu (16/8/2023).

Gus Alwy menyebut, kegiatan yang dihadiri para pemuda desa ini juga bertujuan untuk membangkitkan semangat serta resolusi jihad.

“Kebetulan malam ini dihadiri oleh tokoh pemuda, teman lintas komunitas di bawah naungan NU. Tujuannya juga untuk membangkitkan semangat, jiwa nasionalisme, dan resolusi jihad,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Ponpes Miftahul Ulum Klumpit, Abdul Wakhid menilai kegiatan kali ini sangat bermanfaat untuk para pemuda. Sebab, menurutnya saat ini kegiatan yang meningkatkan jiwa nasionalisme harus terus digencarkan.