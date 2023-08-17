Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kenang Detik-Detik Proklamasi, Relawan Ganjar Gelar Malam Tirakatan di Nganjuk

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |14:06 WIB
Kenang Detik-Detik Proklamasi, Relawan Ganjar Gelar Malam Tirakatan di Nganjuk
Relawan Ganjar menggelar malam tirakatan untuk mengenang detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

NGANJUK - Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia (RI), Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Gus-Gus Nusantara (GGN) Jawa Timur (Jatim) menggelar malam tirakatan, di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Klumpit, Kabupaten Nganjuk, Jatim.

Koordinator GGN, Gus Alwy Hasan mengatakan, kegiatan malam tirakatan kali ini dilakukan untuk mengenang detik-detik proklamasi kemerdekaan RI 1945.

 BACA JUGA:

Dia menyebut, GGN telah melakukan rangkaian kegiatan seperti sedekah, doa bersama, hingga istighosah.

“Kami telah mendoakan pahlawan yang telah gugur untuk kemerdekaan, memohon kepada Allah agar negara tercinta ini selamat, dan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan lancar. Serta Bapak Ganjar terpilih menjadi Presiden RI ke-8,” tutur, Gus Alwy, dalam keterangannya, Rabu (16/8/2023).

Gus Alwy menyebut, kegiatan yang dihadiri para pemuda desa ini juga bertujuan untuk membangkitkan semangat serta resolusi jihad.

 BACA JUGA:

“Kebetulan malam ini dihadiri oleh tokoh pemuda, teman lintas komunitas di bawah naungan NU. Tujuannya juga untuk membangkitkan semangat, jiwa nasionalisme, dan resolusi jihad,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Ponpes Miftahul Ulum Klumpit, Abdul Wakhid menilai kegiatan kali ini sangat bermanfaat untuk para pemuda. Sebab, menurutnya saat ini kegiatan yang meningkatkan jiwa nasionalisme harus terus digencarkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/338/2876317/wakil-wali-kota-tangerang-bersama-ribuan-warga-peringati-hut-ke-78-ri-0rLEXjvtQp.jpg
Wakil Wali Kota Tangerang Bersama Ribuan Warga Peringati HUT ke-78 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/18/2876253/warna-warni-indonesia-hiasi-resepsi-diplomatik-hut-ke-78-ri-di-perth-australia-Aerbw1k1vj.jpeg
Warna-warni Indonesia Hiasi Resepsi Diplomatik HUT Ke-78 RI di Perth, Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/26/338/2871491/hadiri-karnaval-kebangsaan-di-alun-alun-wali-kota-depok-kenakan-baju-adat-gayo-AF87BuDSxQ.jpg
Hadiri Karnaval Kebangsaan di Alun-Alun, Wali Kota Depok Kenakan Baju Adat Gayo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/1/2868737/rayakan-hut-ke-78-ri-masyarakat-bisa-melihat-perindo-sebagai-partai-yang-peduli-iCBJCHeXEh.jpg
Rayakan HUT Ke-78 RI, Masyarakat Bisa Melihat Perindo sebagai Partai yang Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/1/2868059/semarak-kemerdekaan-ri-pemuda-perindo-gelar-pesta-rakyat-di-kampung-cilebak-bandung-oJOLGYd2FU.jpg
Semarak Kemerdekaan RI, Pemuda Perindo Gelar Pesta Rakyat di Kampung Cilebak Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/20/1/2867855/peserta-antusias-ikuti-lomba-kemerdekaan-ri-yang-digelar-perindo-sumut-2DFZ1qPj5e.jpg
Peserta Antusias Ikuti Lomba Kemerdekaan RI yang Digelar Perindo Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement