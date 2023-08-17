Advertisement
HOME NEWS JATIM

HUT Ke-78 RI, Begini Keseruan Lomba Panjat Pinang Relawan Ganjar di Surabaya

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |21:33 WIB
HUT Ke-78 RI, Begini Keseruan Lomba Panjat Pinang Relawan Ganjar di Surabaya
Relawan Ganjar adakan lomba panjat pinang di Surabaya untuk memeriahkan HUT Ke-78 RI. (Foto: Dok Ist)
SURABAYA - Relawan Ganjar Pranowo, Generasi Alumni Muda UB-ITS-UNAIR Bersama Ganjar atau Ganjar Creasi (G-Creasi) ikut menyemarakkan peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-78 kemerdekaan Indonesia.

Relawan Ganjar ini mengadakan lomba panjat pinang di Taman Hutan Raya Pakal yang berada di Kelurahan Pakal, Kecamatan Pakal, Surabaya, Jawa Timur pada Kamis (17/8/2023).

Koordinator Wilayah G-Creasi Surabaya, Afrim Rifky Ariel menjelaskan, kegiatan tersebut diikuti puluhan peserta yang didominasi kalangan pemuda.

Total terdapat 10 tim yang berkompetisi memperebutkan berbagai hadiah menarik di puncak pinak yang telah disiapkan relawan G-Creasi.

"Ini ada tiga orang dalam satu tim. Mereka bekerja sama untuk (mendapat) hadiah yang sudah kita siapkan," ujar Afrim.

Selain untuk memeriahkan peringatan hari kemerdekaan, kegiatan ini dijelaskan Afrim juga bertujuan memupuk rasa nasionalisme dan persatuan di antara para peserta.

"Harapan saya agar bisa memupuk rasa persatuan, rasa kebersamaan, juga semangat gotong royong untuk masyarakat," katanya.

Kegiatan ini pun mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Ratusan warga Kecamatan Pakal tampak ceria saat menyaksikan para peserta berlomba mencapai puncak pinang.

Lebih lanjut, Afrim menuturkan bahwa kegiatan yang digelar relawan terinspirasi dari figur Ganjar Pranowo yang kerap aktif dalam berbagai kegiatan kepemudaan.

Dia menegaskan, akan terus menggelar kegiatan bermanfaat lainnya di Jawa Timur, sambil mensosialisasikan sosok Ganjar Pranowo kepada masyarakat.

"Kami dari G-Creasi akan terus membuat kegiatan bermanfaat untuk masyarakat. Yang terdekat itu seminar sosialisasi anti narkoba untuk sasarannya anak muda di Sidoarjo," tuturnya.

