INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

SBY Resmikan Museum dan Galeri SBY-Ani Pacitan

Lukman Hakim , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |22:42 WIB
SBY Resmikan Museum dan Galeri SBY-Ani Pacitan
SBY resmikan Museum SBY-Ani di Pacitan (Foto: MPI)
A
A
A

SURABAYA - Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meresmikan Museum dan Galeri SBY-Ani di Pacitan, Jawa Timur, Kamis (17/8/2023). Museum tersebut terletak di Jalan Teluk Tembora, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan/Kabupaten Pacitan.

Peresmian museum dan galeri ini dihadiri langsung oleh keluarga besar SBY. Mulai dai Agus Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono hingga cucu SBY. Nampak juga duduk di jajaran depan besan SBY, Hatta Rajasa, yang juga mantan menteri SBY.

Dalam sambutannya SBY mengatakan, dirinya sewaktu menjabat sebagai presiden, kerap mendapat pertanyaan dari insan pers. Baik dari dalam maupun luar negeri. "Anda sebagai presiden mau dikenang seperti apa dan diingat seperti apa oleh rakyat Indonesia. Pertanyaan ini berkaitan ini legacy," ujar SBY.

SBY menilai pertanyaan itu cukup wajar. Lantas SBY menjawab, cukuplah dirinya diingat olehe rakyat Indonesia bahwa, ada seorang anak desa dari Pacitan yang kemudian mengabdi di dunia militer sebagai prajurit. Kemudian masuk dunia politik dan pemerintahan. "Dan kembali ke haribaan masyarakat seperti yang saya alami sekarang," ungkapnya.

SBY mengungkapkan, selama menjabat sebagai presiden, banyak tantangan dan persoalan yang dihadapi. Namun dirinya pantang untuk menyerah. Dirinya ingin berbuat yang terbaik untuk rakyat, bangsa dan negara. Dan itu semua, terangkum dalam Museum dan Galeri SBY-Ani.

"Mengapa diresmikan pada tanggal 17 agustus. 17 agustus adalah hari bersejarah. Dengan harapan saya dan kita semua mendapatkan berkah hari kemerdekaan. Museum ini menjadi bagian dari perjalanan bangsa kita ke arah yang lebih baik," ujarnya.

Lebih jauh, SBY juga menyinggung terkait anggapan masyarakat bahwa, museum adalah urusan masa lalu yang penuh dengan nostalgia dan romantisme. "Jawaban saya iya. Tapi tidak selalu begitu. Museum dan galeri yang saya niatkan untuk dibangun ini, bisa menembus dimensi waktu, masa lalu, masa kini dan masa depan," terangnya.

Topik Artikel :
Pacitan Museum SBY-Ani SBY
