Museum SBY-ANI Resmi Dibuka di Pacitan, Pamerkan Pengalaman Hidup SBY dan Ani Yudhoyono

PACITAN - Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Museum dan galeri SBY-ANI di Ploso, Pacitan, Kamis (17/8/2023).

Museum seluas 1.5 hektare ini merupakan persembahan SBY untuk rakyat Indonesia masa kini dan masa mendatang, sekaligus tanda cinta abadi SBY kepada almarhumah ibu Ani Yudhoyono dan keluarga tercinta.

Ketua Asosiasi Museum Indonesia, Putu Supadma Rudana yang hadir dalam peresmian museum SBY-ANI mengatakan, museum dan galeri SBY-ANI merupakan salah satu museum yang terbaik di tanah air.

"Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, acara malam ini berjalan dengan lancar. Museum SBY-ANI telah diresmikan oleh Presiden ke-6, bapak SBY bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia ke-78. Selain dipenuhi koleksi barang-barang seni Ibu Ani Yudhoyono, koleksi museum SBY-ANI juga menggambarkan perjalanan bapak SBY sejak masa kecil di Pacitan, berkarir di TNI Angkatan Darat hingga menjadi presiden RI ke-6 selama 10 tahun," katanya.

"Ada juga replika kamar kecil SBY, kamar kontemplasi, hingga gubuk komando yang bisa dipakai untuk spot foto pengunjung. kemudian replika perpustakaan pribadi SBY yang berisi 15.000 buku koleksi baik dalam dan luar negeri, juga buku-buku yang ditulis SBY selama menjabat sebagai presiden RI. Lalu ada batik, batik Pacitan, tenun, patung, kain, alat musik dan benda-benda lainnya yang memiliki nilai seni karya tinggi yang berasal dari berbagai daerah di tanah air dan luar negeri. Museum ini dipersembahkan oleh bapak SBY untuk rakyat Indonesia, untuk TNI, serta persembahan sebagai bukti tanda cinta yang abadi bapak SBY kepada almarhumah Ibu Ani Yudhoyono," kata Putu dalam keterangan tertulisnya.

Menurutnya, konsep serta desain Museum dan Galeri SBY-ANI terinspirasi dari sejumlah museum pemimpin negara, dari Soekarno, Soeharto hingga empat presiden Amerika Serikat yakni yakni George Walker Bush, Harry S Truman, Dwigt D Eisenhower, dan Bill Clinton.