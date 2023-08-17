Advertisement
HOME NEWS JABAR

Buka OSKM ITB 2023, Ridwan Kamil Beri Wejangan kepada 5.000 Mahasiswa

Ervand David , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |04:08 WIB
Buka OSKM ITB 2023, Ridwan Kamil Beri Wejangan kepada 5.000 Mahasiswa
Ridwan Kamil Beri Wejangan ke Mahasiswa ITB/Foto: MNC Media
A
A
A

SUMEDANG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, memberikan sambutan dan paparan pada acara orientasi studi keluarga mahasiswa (OSKM) ITB 2023, di Lapangan Bola ITB, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Dalam paparannya dihadapan 5.000 mahasiswa, Ridwan Kamil juga memberikan wejangannya agar para mahasiswa tersebut dapat menjalankan perkuliahan dengan baik hingga lulus sampai sarjana.

“Dalam perjalanan selama berkuliah, akan berhadapan dengan musuh-musuh dari dalam diri sendiri yang meruntuhkan semangat meraih cita-cita menjadi sarjana juga mengabdi pada bangsa dan negara melalui keilmuan,”ujarnya.

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini berpesan, bahwa sukses multidimensi dan teknologi menjadi salah satu pengaruh besar terhadap kemajuan zaman.

“Pesan lainnya adalah mahasiswa harus kerja tuntas dengan menuntaskan perkuliahan sampai lulus dan membuat bangga orangtua yang sudah membiayai,” tutup politikus Partai Golkar tersebut.

(Fahmi Firdaus )

      
