Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Getaran Gempa M5,9 Banten Terasa hingga Bandung

Arif Budianto , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |12:03 WIB
Getaran Gempa M5,9 Banten Terasa hingga Bandung
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

BANDUNG - Gempa bumi dengan Magnitudo 5.7 yang terjadi di Muara Binuangeun, Banten pada pukul 11:28:48 WIB dirasakan hingga Bandung. Warga kaget lantaran getaran cukup terasa.

Salah seorang warga Bandung, Bayu mengaku terkejut ketika gempa terjadi. Dia mengaku sedang tiduran di atas tempat tidur, dan merasakan goyakan. Getaran hanya sebentar tapi cukup mengejutkan.

"Sempet kaget juga, karena lumayan terasa. Tapi alhamdulillah cuman sebentar. Jadi enggak sampai lari keluar rumah, " kata Bayu.

Dia mengira, gempa bumi yang terjadi Banten terjadi di sekitar Bandung. Namun belakangan dia mengetahui jika gempa tersebut terjadi cukup jauh, di Banten atau perbatasan dengan Sukabumi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bandung BMKG Gempa Banten gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/340/3186338/dampak_gempa_simeulue_aceh-4Pdf_large.jpg
Guncangan Gempa M6,5 Sebabkan Gudang Terbakar di Simeulue Aceh, 12 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186264/gempa-eADO_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,3 Guncang Aceh, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185717/gempa-Xb41_large.jpg
Gempa M4,7 Guncang Aceh, BMKG: Tak Ada Bangunan Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185484/gempa-VH69_large.jpg
Gempa M5,2 Guncang Blitar Jawa Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185179/gempa-TU4v_large.jpg
Gempa Berkekuatan M3,4 Guncang Nias Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/18/3185135/gempa-B5ji_large.jpg
Gempa Dahsyat M5,5 di Bangladesh: 8 Orang Tewas dan Ratusan Terluka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement