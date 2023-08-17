Getaran Gempa M5,9 Banten Terasa hingga Bandung

BANDUNG - Gempa bumi dengan Magnitudo 5.7 yang terjadi di Muara Binuangeun, Banten pada pukul 11:28:48 WIB dirasakan hingga Bandung. Warga kaget lantaran getaran cukup terasa.

Salah seorang warga Bandung, Bayu mengaku terkejut ketika gempa terjadi. Dia mengaku sedang tiduran di atas tempat tidur, dan merasakan goyakan. Getaran hanya sebentar tapi cukup mengejutkan.

"Sempet kaget juga, karena lumayan terasa. Tapi alhamdulillah cuman sebentar. Jadi enggak sampai lari keluar rumah, " kata Bayu.

Dia mengira, gempa bumi yang terjadi Banten terjadi di sekitar Bandung. Namun belakangan dia mengetahui jika gempa tersebut terjadi cukup jauh, di Banten atau perbatasan dengan Sukabumi.