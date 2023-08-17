Advertisement
HOME NEWS JABAR

Terinspirasi Ganjar, Relawan Cek Kesehatan Gratis Lansia di Tasikmalaya

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |12:45 WIB
Terinspirasi Ganjar, Relawan Cek Kesehatan Gratis Lansia di Tasikmalaya
Relawan Ganjar cek kesehatan gratis ke para lansia di Tasikmalaya. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

TASIKMALAYA - Terinspirasi sosok Ganjar Pranowo yang peduli pada masyarakat, para relawan mengadakan pemeriksaan kesehatan dan konsultasi secara gratis di Kampung Sukasari RT 002, RW 001, Desa Mekarlaksana, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Warung Tegal (Kowarteg) Indonesia itu menyasar kepada ibu-ibu prasejahtera dan warga lanjut usia (lansia).

“Harapannya dengan pelaksanaan pengecekan kesehatan serta konsultasi ini, warga bisa lebih peduli akan kesehatan mereka,” ujar Koordinator Kowarteg Indonesia Noehrozi dalam keterangannya, Rabu (16/8/2023).

Menurut dia, pemeriksaan kesehatan itu sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap warga yang selama ini belum sejahtera dan susah mengakses layanan kesehatan.

Selain itu, kegiatan tersebut juga terinpirasi dari sosok Ganjar Pranowo, salah satu bacapres 2024 yang memang dikenal peduli serta dekat dengan rakyat.

“Tentu kami terinspirasi dari Pak Ganjar, beliau selama ini memang dekat dan sangat peduli. Baik ketika menjadi anggota DPR, maupun sebagai Gubernur Jawa Tengah,” ujar dia.

