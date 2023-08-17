Advertisement
HOME NEWS JABAR

Menangis Haru saat Upacara HUT ke-78 RI, Ridwan Kamil Ungkap Beratnya Kehilangan Sosok Eril

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |12:47 WIB
Menangis Haru saat Upacara HUT ke-78 RI, Ridwan Kamil Ungkap Beratnya Kehilangan Sosok Eril
Upacara HUT Ke-78 RI di Kota Bandung (foto: dok mpi)
A
A
A

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil tak kuat menahan air mata saat memimpin upacara HUT ke-78 RI tingkat Provinsi Jawa Barat di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Kamis (17/8/2023).

Dalam sambutannya, Ridwan Kamil bercerita tentang masa-masa sulit yang dirinya alami selama lima tahun memimpin Provinsi Jabar.

Menurutnya, salah satu momen terberat yang pernah dialami adalah saat kehilangan putra tercintanya yakni Emmeril Kahn Mumtadz.

Bercerita tentang putra sulungnya tersebut, suara Ridwan Kamil sesekali bergetar. Dirinya pun beberapa kali memberi jeda karena tak kuat menahan tangis haru.

"Lima tahun ini juga tahun terberat khususnya keluarga kami. Kami ditinggalkan anak kami. Mohon doanya," ucap Kang Emil, sapaan akrabnya.

Kang Emil mengatakan, selama momen kesedihannya itu keluarganya tak merasa sendiri. Sebab, ada banyak doa dari masyarakat untuk mendiang Eril.

"Namun, kehilangan itu membukakan mata saya. Saya beruntung menjadi pemimpin dari warga Jabar yang baik hati, yang saya kenal secara pribadi maupun yang belum pernah saya temui," katanya.

Halaman:
1 2
      
