HOME NEWS JABAR

Ridwan Kamil Minta Mahasiswa ITB Sukses Miltidimensi dan Teknologi

Ervand David , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |13:42 WIB
Ridwan Kamil Minta Mahasiswa ITB Sukses Miltidimensi dan Teknologi
Ridwan Kamil memberikan pesan untuk mahasiswa ITB. (Foto: Dok MPI)
A
A
A

SUMEDANG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta para mahasiwa ITB untuk sukses multidimensi dan teknologi menjadi salah satu pengaruh besar terhadap kemajuan zaman.

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dan paparan pada acara orientasi studi keluarga mahasiswa (OSKM) ITB 2023, di Lapangan Bola ITB, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (16/8/2023).

Selain pesan tersebut, di hadapan 5.000 mahasiswa, Ridwan Kamil juga memberikan wejangannya agar para mahasiswa tersebut dapat menjalankan perkuliahan dengan baik hingga lulus sampai sarjana.

Menangis Haru saat Upacara HUT ke-78 RI, Ridwan Kamil Ungkap Beratnya Kehilangan Sosok Eril 

Halaman:
1 2
      
