Sambut HUT RI ke-78, Tim Damkar Kibarkan Bendera Merah Putih di Flyover Dago

BANDUNG - Momen peringatan HUT ke-78 di Kota Bandung diperingati dengan khidmat. Tak terkecuali upacara bendera yang dilakukan tim dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung.

Ya, sebanyak 15 personel Damkar Kota Bandung melakukan pengibaran bendera di atas jembatan layang Pasopati, Jalan Djuanda. Kegiatan tersebut diikuti oleh berbagai komunitas, para petugas lalu lintas, pemadam kebakaran hingga masyarakat yang melintas kawasan itu.

Diawali dengan membacakan Teks Proklamasi dilanjut pembacaan teks Pancasila secara bersamaan. Tepat pukul 10.17 WIB yang tersambung dengan kegiatan di Istana Negara, masyarakat pun berdiri tegak sambil hormat kepada bendera merah putih.

Saat pengibaran bendera, mereka melakukan pengibaran dari atas flyover untuk dibentangkan ke bawah jembatan. Meraka bergelantungan menggunakan tapi untuk menarik bendera ke area bawah.

"Pada kegiatan ini kami mengerahkan 15 orang personel dari mako pusat. Empat orang di antaranya mengibarkan bendera merah putih di atas fly over," beber Komandan Regu Pleton l, Markas Komando Pusat Dinas Kebakaran dan Penanggulanan Bencana Kota Bandung, Hartono Triwibowo.

Di tempat yang sama, Sekretaris Humas Pakarang Adat Republik Indonesia, Dang Gun Gun Suyansyah berharap pada Hari Kemerdekaan ini masyarakat lebih sadar bahwa bangsa Indonesia sangat mengedepankan kebersamaan.

"Buktinya kegiatan 3 menit untuk Indonesia, masyarakat antusias dan khidmat ketika pengibaran bendera, mereka hormat," ungkapnya.

Warga Bandung lainnya, Apin (17) mengaku sengaja berhenti sejenak mengikuti kegiatan tersebut ketika sedang bersepeda.

"Pas lagi jalan, saya lihat ada rame-rame. Berhenti dulu, tahunya ada pengibaran bendera, saya ikut langsung, " ungkapnya.