Ridwan Kamil Pamit saat Upacara HUT RI: Jika Diberi Kesempatan Kembali Insya Allah Disempurnakan

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan, HUT ke-78 Republik Indonesia (RI) menjadi upacara kenegaraan terakhir bagi dirinya sebagai pejabat pemerintah.

Seperti diketahui, masa jabatan Ridwan Kamil bersama Uu Ruzhanul Ulum sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar akan berakhir pada 5 September 2023.

Karena itu, Ridwan Kamil pun berpamitan kepada pejabat serta tamu undangan yang hadir dalam upacara HUT ke-78 RI tingkat Provinsi Jabar di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Kamis (17/8/2023).

"Dalam kesempatan ini kami berdua menghaturkan pamit undur diri. Semoga semua daya upaya yang sudah kami lakukan melalui saya dan Pak Uu lakukan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi Jabar tercinta dan menjadi amal soleh bagi kita ke depan," ucap Kang Emil, sapaan akrabnya.

Kang Emil memastikan, meski nanti tak menjabat lagi sebagai gubernur namun fisik dan batinnya akan tetap ada untuk memajukan Provinsi Jabar dan akan tetap membntu masyarakat.