Meriahkan HUT ke-78 RI, ASN Pemprov Jabar Gelar Lomba Olahraga Tradisional

BANDUNG - Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN di lingkungan Pemprov Jawa Barat ikut menyemarakkan Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia (RI). Cara yang dilakukan yaitu menggelar lomba yang tak biasa.

Kegiatan perlombaan dilakukan pascapelaksanaa Upacara HUT ke-78 RI tingkat Jabar di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Kamis (17/8/2023).

Pantauan di lapangan, kegiatan bertajuk Pekan Olahraga Tradisional tingkat Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar itu digelar di belakang halaman Gedung Sate. ASN dan non-ASN guyub mengikuti berbagai perlombaan yang diselenggarakan panitia.

Adapun sembilan perlombaan yang digelar di antaranya lomba ngedot susu, makan pisang, bakiak, tarik tambang, estafet tepung, estafet sarung, joget kardus, makan biskuit dan buka kaus kaki.

Tercatat para peserta itu berasal dari 9 Biro yang ada di Setda Jabar. Senyum semringah dan tawa riang tak lepas selama kegiatan lomba berlangsung.