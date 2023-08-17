Meriahkan HUT Ke-78 RI, Relawan Gelar Lomba Tampil Mirip Ganjar di Bandung

BANDUNG - Berbagai kegiatan unik dan menarik diadakan untuk memeriahkan HUT ke-78 Kemerdekaan Indonesia RI. Salah satunya dilakukan Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Alumni Muda ITB-UNPAD-UPI atau Ganjar Creativity.

Relawan mengadakan lomba rambo (rambut bodas) mirip Ganjar Pranowo. Juga ada kegiatan jalan sehat dengan mengarak miniatur Ganjar Pranowo bersama ratusan masyarakat di Pasirluyu, Kecamatan Regol, Bandung, Jawa Barat, Kamis (17/8/2023).

Koordinator Wilayah Ganjar Creativity Dicki Fauzia Rachman mengatakan kegiatan tersebut berlangsung meriah, sejak pagi hari warga sudah menunggu dan berinisiatif untuk mengisi waktu kosong di sela-sela persiapan acara.

"Alhamdullilah dengan kegiatan gerak jalan kita mengarak sosok atau miniatur pak Ganjar bersama warga setempat, selain itu juga kita adakan perlombaan mirip Pak Ganjar walaupun hanya sekadar lucu-lucuan tapi mereka antusias atas kedatangan kami sebagai perwakilan dari Pak Ganjar," ucap Dicki, dalam keterangannya, Kamis.

Menurut Dicki, warga setempat sangat kreatif dan kerap membagikan kegiatan menariknya di media sosial.

Oleh sebab itu, Ganjar Creativity terjun langsung dan terlibat dalam memeriahkan acara kemerdekaan bersama warga Pasirluyu.

"Mereka (warga setempat) saya lihat sangat aktif, punya media sosial juga, rutin memposting program kegiatannya, untuk itu kami coba sambangi dan mereka mau kita datangi," jawab Dicki.

Dicki mengaku mendapat respons positif sejak dirinya mulai bersosialisasi di wilayah tersebut. Warga berbondong-bondong ikut mempersiapkan acara tersebut sejak beberapa hari sebelum acara dimulai.

"Di sini, semua masyarakatnya mulai dari pemuda dan ibu-ibu sangat kreatif luar biasa sekaligus kita ajak silaturahmi mengenalkan bapak Ganjar," lanjut Dicki.

Dicki berharap kegiatan tersebut bisa menjadi sarana dalan merekatkan diri terhadap sosok Ganjar Pranowo dan mendorong warga setempat untuk lebih aktif dan kreatif dalam membuat program kegiatan selanjutnya.

"Harapannya semoga warga di sini semakin kreatif, lebih guyub lagi dan semoga dengan adany kegiatan ini lebih termotivasi untuk menginspirasi daerah lainnya," pungkas Dicki.

Salah seorang warga bernama Mina (46) mengaku senang atas dukungan yang diberikan Ganjartivity kepada daerahnya. Dirinya menyambut baik kehadiran Ganjartivity dan siap mendukung Ganjar sebagai Presiden di 2024 mendatang.