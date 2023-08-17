Semarakkan HUT Ke-78 RI, Relawan Ganjar Ajak Warga Gelar Upacara Kemerdekaan di Subang

SUBANG - Dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia (RI), sukarelawan Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) menghelat upacara kemerdekaan.

Acara yang dihadiri ratusan kalangan buruh dan HRD itu berlangsung di PT Willbes Global, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat (Jabar) pada Kamis (17/8/2023).

Ketua Umum GBB Lukman Hakim mengatakan momentum ini menjadi pertanda berhasilnya implementasi kolaborasi antara GBB dengan belasan perusahaan di Subang.

Diketahui, upacara tersebut dihadiri oleh delegasi dari 12 perusahaan swasta, anggota serikat pekerja Garteks, SPN dan SPSI serta tiga komunitas pekerja dari seni budaya, buruh tani, juga buruh nelayan.

"Tujuannya adalah selain memperingati hari kemerdekaan RI ke-78 kami ingin membangun sebuah kolaborasi antara manajemen perusahaan HRD dan juga pekerja atau serikat pekerja untuk membangun sebuah hubungan industrial berdasarkan Pancasila untuk penguatan industri nasional dan kesejahteraan buruh," ujar Lukman.

Mengusung tema menuju Indonesia tangguh dan rakyat sejahtera, kegiatan ini juga sebagai bentuk konsolidasi sekaligus komitmen untuk memperluas dukungan bagi Ganjar Pranowo Presiden 2024.