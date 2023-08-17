Advertisement
HOME NEWS JABAR

Perlombaan Unik di Pemprov Jabar: Ngedot Susu hingga Joget Kardus

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |19:25 WIB
Perlombaan Unik di Pemprov Jabar: Ngedot Susu hingga Joget Kardus
Lomba HUT ke-78 di Pemprov Jabar (Foto: Ist)
BANDUNG - Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN di lingkungan Pemprov Jawa Barat ikut menyemarakkan Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia (RI). Cara yang dilakukan yaitu menggelar lomba yang tak biasa.

Kegiatan perlombaan dilakukan pascapelaksanaa Upacara HUT ke-78 RI tingkat Jabar di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Kamis (17/8/2023).

Pantauan di lapangan, kegiatan bertajuk Pekan Olahraga Tradisional tingkat Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar itu digelar di belakang halaman Gedung Sate. ASN dan non-ASN guyub mengikuti berbagai perlombaan yang diselenggarakan panitia.

Adapun sembilan perlombaan yang digelar di antaranya lomba ngedot susu, makan pisang, bakiak, tarik tambang, estafet tepung, estafet sarung, joget kardus, makan biskuit dan buka kaus kaki.

