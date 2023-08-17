Meriahkan HUT Ke-78 RI, Relawan Ganjar Gelar Turnamen Olahraga di Subang

SUBANG - Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia (RI), Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) mengadakan turnamen Ganjaran Bola Voli, dan lomba Agustusan di Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Jawa Barat (Jabar).

Ketua Umum GBB, Lukman Hakim mengatakan, bahwa perlombaan bola voli ini dalam rangka memperingati HUT ke-78 RI. Adapun turnamen bola voli ini diikuti oleh pekerja putra dan putri dari perusahaan-perusahaan di Subang.

“Hari ini kami melakukan seremonial pembukaan final turnamen Ganjaran yaitu bola voli putra dan putri, sekaligus memeriahkan peringatan HUT RI ke-78 dengan lomba-lomba yang meriah,” kata Lukman dalam keterangannya, Kamis (17/8/2023).

Menurut Lukman, rangkaian perlombaan yang dibuat oleh GBB tak sekedar turnamen bola voli saja, tetapi ada beberapa lomba yang seru dan menarik lainnya bagi para pekerja.

“Nanti ada lomba khas 17-an. Seperti lomba balap kelereng, memasukan paku ke botol. Pokoknya bikin kemeriahan hari kemerdekaan ke-78 ini,” tutur Lukman.

Lukman menjelaskan, alasan GBB menggelar turnamen Ganjaran bola voli dan lomba Agustusan di PT Willbes Global lantaran pihaknya memiliki komitmen menghadirkan kegiatan yang bermanfaat kepada para pekerja.

“Kami ingin membawa pesan-pesan keceriaan dari Pak Ganjar, sekaligus kami ingin mengukuhkan bahwa karyawan PT Willbes dan juga di Subang ingin memenangkan Pak Ganjar Pranowo,” tegas Lukman.