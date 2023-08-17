Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Rayakan HUT Ke-78 RI, Warga Sukabumi Makan Nasi Liwet Sepanjang 1 Kilometer

Ilham Nugraha , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |22:36 WIB
Rayakan HUT Ke-78 RI, Warga Sukabumi Makan Nasi Liwet Sepanjang 1 Kilometer
Warga Sukabumi Ngeliwet Rayakan HUT Ke-78 RI (foto: MPI/Ilham)
A
A
A

 

SUKABUMI - Warga Kampung Pojok Indah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, merayakan Hari Kemerdekaan dengan unik. Mereka makan nasi liwet bersama sepanjang 1 kilometer.

Heryawan ketua RW 015 mengatakan, acara botram ini melibatkan ratusan warga, dengan sajian beragam menu di atas daun pisang di jalan lingkungan kampung.

"Tasyakuran menyambut HUT RI ke-78 ini merupakan inisiatif RW 015 yang bertujuan mempererat tali silaturahmi. Terlihat kegembiraan warga dalam mengikuti acara ini, dengan variasi menu dari dana masing-masing," ujar Heryawan, Kamis (17/8/2023).

Meskipun tradisi makan nasi liwet bersama sudah biasa, dilakukan pada hari besar Islam. Namun, kali ini dilakukan pada hari besar nasional, merupakan kali pertama acara ini dijalankan dalam skala sepanjang 1 kilometer.

"Berharap acara ini akan menjadi agenda tahunan, lebih besar lagi. Tujuannya adalah untuk mempererat tali silaturahmi, dan juga untuk merayakan Hari Kemerdekaan dengan hiasan ornamen di sepanjang jalan," terangnya.

