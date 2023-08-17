Motor Tergelincir dan Tabrak Mobil, Satu Orang Tewas

TOBA - Pria lanjut usia (Lansia) bernama Paidi (57), warga Desa Mangkai Baru, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), tewas setelah motor yang ditumpanginya tergelincir dan menabrak mobil di Jalan umum Medan menuju Tarutung, tepatnya di Desa Jangga Dolok, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Sumut pada Kamis 17 Agustus 2023.

Kasat Lantas Polres Toba, Iptu RT Gunawan Siahaan menerangkan, kecelakaan terjadi antara sepeda motor Yamaha jenis Nmax nomor polisi BK 4156 AIO dengan mobil Grand Livina BK 1830 FC.

Iptu RT Gunawan Siahaan menjelaskan, awalnya motor Yamaha Nmax BK 4156 AIO yang dikendarai oleh Suriano (57), warga Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kodya Medan, berboncengan dengan Paidi (korban).

Sebelum kejadian, sebut RT Gunawan Siahaan, pengendara motor datang dari arah Medan menuju Tarutung. Sesampainya di TKP, motor mengalami ban tergelincir dan berjalan terlalu ke kanan hingga bertabrakan dengan mobil jenis Grand Livina dikemudikan Irgi Rizky Fauzan Darus (20), warga Jalan Sekata LK I nomor 3, Kecamatan Tanjung Gusta, Kodya Medan atau berpenumpang dengan 2 orang, datang dari arah berlawanan.