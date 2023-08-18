Advertisement
HOME NEWS NEWS

Meriahkan HUT Ke-78 RI, Bacaleg Perindo Gelar Lomba hingga Bagikan Sembako

Erwin Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |02:05 WIB
Meriahkan HUT Ke-78 RI, Bacaleg Perindo Gelar Lomba hingga Bagikan Sembako
Bacaleg Partai Perindo Andi Asmara gelar lomba, bagikan sembako, hingga KTA. (iNews/Erwin Setiawan)
PALEMBANG – Warga bersorak-sorai menyambut kedatangan bacaleg Partai Perindo untuk DPR RI Sumsel 1, Andi Asmara. Ia berbaur bersama masyarakat dengan menggelar berbagai macam perlombaan di Jalan STM Mansyur, Lorong Gelora Ujung, Kelurahan 32 Ilir, Palembang, Kamis (17/8/2023).

Pesta merah putih 17 agustus ini merupakan momen generasi bangsa menghargai perjuangan para pahlawan terdahulu dalam merebut kemerdekaan RI.

Selain itu, menjadi momen untuk mengisinya dengan hal-hal yang selaras dengan ideologi bangsa.

Selain berbagai macam perlombaan yang digelar, Andi Asmara menjelaskan, pihaknya juga membagikan 3.600 paket sembako dengan hanya membayar Rp2 ribu dan kartu ausransi jiwa secara gratis. Inilah bentuk nyata Perindo terhadap kemajuan bangsa.

“Kita membagikan KTA, kita jelaskan manfaatnya,” ucapnya.

Partai Perindo siap berjuang bersama masyarakat ciptakan indonesia yang sejahtera.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
