Bacaleg Perindo Optimis Raup Suara Terbanyak di Sumsel

PALEMBANG – Strategi demi strategi telah dimatangkan Partai Perindo untuk memenangkan Pemilu 2024 mendatang. Hal ini terlihat banyaknya support dan dukungan dari masyarakat terhadap Perindo.

Untuk mencapai target tersebut, Perindo turun langsung mendengarkan aspirasi masyarakat. Hal ini akan lebih difokuskan.

Dengan begitu, ke depan masyarakat akan lebih mengenal Perindo. Begitu juga sebaliknya. target 2 digit nasional siap dilampaui yang artinya Sumsel harus mengumpulkan minimal 10 persen suara.

“Kami punya target untuk 2 digit minimal 10 persen. Kalau di Sumsel ada 2 dapil, minimal 2 kursi. Kalau dapat suara besar akan dapat kursi lebi banyak sehingga lebih mudah kami menyuarakan,” ujar bacaleg DPR dapil Sumsel I, Andi Asmara, Kamis (17/8/2023).

Akan tetapi jika Perindo dapil Sumsel mampu mengumpulkan suara lebih banyak, peluang kursi akan lebih banyak. Agar terpilih pada pileg 2024, harus melampaui target 150 ribu suara.

Bahkan Andi Asmara yang akan melaju sebagai bacaleg DPR dapil Sumsel I optimis mampu mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya bahkan 800 ribu suara akan ia dapatkan.

(Erha Aprili Ramadhoni)