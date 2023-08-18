Advertisement
HOME NEWS NEWS

Senyum Sumringah Terpancar dari Pedagang Bakso di Kendal Usai Terima Gerobak Perindo

Eddie Prayitno , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |07:13 WIB
Senyum Sumringah Terpancar dari Pedagang Bakso di Kendal Usai Terima Gerobak Perindo
Partai Perindo Bagikan Gerobak di Kendal/Foto: MNC Media
A
A
A

 

KENDAL – Sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kendal sangat senang usai mendapat bantuan gerobak gratis dari Partai Perindo. Bantuan gerobak tersebut diserahkan langsung Wakil Ketua DPW Partai Perindo Jawa Tengah, Beny Setiyono.

Penyerahan gerobak itu dilakukan di malam tirakatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Tamanrejo, Kecamatan Limbangan, Rabu (16/8/2023) malam.

Salah satu penerima gerobak gratis dari Partai Perindo, Suhartono mengucapkan banyak berterima kasih atas bantuan gerobak dari Partai Perindo.

Pedagang bakso dan mi ayam ini mengaku selama ini usahanya tidak bisa berkembang karena sarana yang ada tidak memadai.

“Terima kasih Partai Perindo, mudah-mudahan dagangan saya bisa berkembang dari sebelumnya,” ujar Suhartono.

Wakil Ketua DPW Partai Perindo Jateng, Beny Setiyono mengatakan, ada tiga gerobak yang diserahkan DPD Partai Perindo Kabupaten Kendal ke pelaku UMKM.

“Bantuan gerobak tersebut diharapkan dapat membantu perekonomian Masyarakat,” ujar Beny Setiyono.

Dia mengatakan, gerobak diserahkan langsung kepada penerima bantuan dengan harapan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan mengangkat perekonomian warga.

Halaman:
1 2
      
