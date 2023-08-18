Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Perindo Bagi-Bagi Oli Gratis, Warga: Patut Diacungi Jempol!

Eddie Prayitno , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |11:10 WIB
Perindo Bagi-Bagi Oli Gratis, Warga: Patut Diacungi Jempol!
Partai Perindo bagi-bagi oli gratis (Foto : iNews)
A
A
A

 

KENDAL - Kepedulian Partai Perindo pada masyarakat, membagikan oli gratis untuk pemotor agar bisa tetap menjalankan aktivitasnya dengan lancar. Pembagian oli gratis tersbeut disalurkan Perindo, partai bernomor urut 16, menyambut Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia.

Sejak pagi, ratusan kendaraan bermotor ini sudah antre untuk mendapatkan pelayanan oli gratis di bengkel Amalia Jaya Motor, Desa Sendang Dawuhan, Kecamatan Rowosari, Kendal.

BACA JUGA:

Momentum HUT Ke-78 RI, Partai Perindo Bagikan Gerobak untuk Pedagang Kecil di Kendal 

Syaratnya, cukup dengan menunjukan KTA berasuransi dari Partai Perindo, warga akan mendapatkan oli gratis untuk kendaraan bermotornya. layanan penggantian oli gratis ini mendapat sambutan positif dari warga karena sangat membantu.

Selain membagikan oli gratis, Partai Perindo juga peduli dengan UMKM dengan menggelar bazar di lokasi pembagian oli gratis tersebut. Bazar tersebut juga sebagai kepedulian Perindo untuk mengangkat dan mensejahterakan UMKM yang ada di Kendal.

Asifah salah satu warga sekitar, berterima kasih kepada Partai Perindo yang sudah peduli dengan kebutuhan masyarakat.

"Kepedulian Partai Perindo ini perlu diacungi jempol meski hanya oli gratis, namun membantu warga yang memiliki kendaraan agar tetap terawat sehingga bisa untuk beraktivitas," ujar Asifah, Jumat (18/8/2023).

Wakil Ketua DPW Partai Perindo Jawa Tengah, Beny Setiyono mengatakan pembagian oli gratis tersebut dilakukan DPD Perindo Kabupaten Kendal untuk membantu masyarakat.

Partai yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 ini, menargetkan 400 sepeda motor bisa dilayani mendapatkan oli secara cuma-cuma.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834/wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135/partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186133/sekjen_partai_perindo-B94K_large.jpg
Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186119/dpp_perindo_serahkan_sk_definitif_3_ketua_dpd_di_jawa_barat-OBVQ_large.jpg
DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186096/dpp_partai_perindo_serahkan_sk_plt_definitif_ke_ketua_dpw_perindo_bangka_belitung-5qr9_large.jpg
DPP Partai Perindo Serahkan SK Plt Definitif ke Ketua DPW Perindo Bangka Belitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185901/dpw_partai_perindo_jabar_rifqi_ali_mubarok_menyerahkan_dokumen_kepada_koordinator_divisi_hukum_dan_diklat_bawaslu_jabar_usep_agus_jauhari-JMi1_large.jpg
Perindo Jabar Akan Bentuk DPRT di 5.000 Desa, Siap Menangi Pemilu 2029
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement