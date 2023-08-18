Perindo Bagi-Bagi Oli Gratis, Warga: Patut Diacungi Jempol!

KENDAL - Kepedulian Partai Perindo pada masyarakat, membagikan oli gratis untuk pemotor agar bisa tetap menjalankan aktivitasnya dengan lancar. Pembagian oli gratis tersbeut disalurkan Perindo, partai bernomor urut 16, menyambut Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia.

Sejak pagi, ratusan kendaraan bermotor ini sudah antre untuk mendapatkan pelayanan oli gratis di bengkel Amalia Jaya Motor, Desa Sendang Dawuhan, Kecamatan Rowosari, Kendal.

BACA JUGA:

Momentum HUT Ke-78 RI, Partai Perindo Bagikan Gerobak untuk Pedagang Kecil di Kendal

Syaratnya, cukup dengan menunjukan KTA berasuransi dari Partai Perindo, warga akan mendapatkan oli gratis untuk kendaraan bermotornya. layanan penggantian oli gratis ini mendapat sambutan positif dari warga karena sangat membantu.

Selain membagikan oli gratis, Partai Perindo juga peduli dengan UMKM dengan menggelar bazar di lokasi pembagian oli gratis tersebut. Bazar tersebut juga sebagai kepedulian Perindo untuk mengangkat dan mensejahterakan UMKM yang ada di Kendal.

Asifah salah satu warga sekitar, berterima kasih kepada Partai Perindo yang sudah peduli dengan kebutuhan masyarakat.

"Kepedulian Partai Perindo ini perlu diacungi jempol meski hanya oli gratis, namun membantu warga yang memiliki kendaraan agar tetap terawat sehingga bisa untuk beraktivitas," ujar Asifah, Jumat (18/8/2023).

Wakil Ketua DPW Partai Perindo Jawa Tengah, Beny Setiyono mengatakan pembagian oli gratis tersebut dilakukan DPD Perindo Kabupaten Kendal untuk membantu masyarakat.

Partai yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 ini, menargetkan 400 sepeda motor bisa dilayani mendapatkan oli secara cuma-cuma.