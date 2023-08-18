Perindo Bersama Relawan Gacor Deklarasi Siap Menangkan Ganjar Pranowo di Riau

PEKANBARU - DPW Partai Perindo Riau ikut dalam deklarasi anak muda memenangkan Gajar Pranowo sebagai Presiden pada 2024 mendatang di Gedung Olahraga Basket Senapelan, Pekanbaru, Kamis 17 Agustus 2024.

Adapun deklarasi dukungan kepada Ganjar Pranowo itu bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Ketua DPW Perindo Riau Sayed Abukar Assegaf hadir dalam acara deklarasi tersebut.

Deklarasi dukungan kepada Ganjar Pranowo dibacakan oleh perwakilan pendukung Ganjar Pranowo dari 12 kabupaten dan kota di Riau. Relawan Ganjar Connection Riau (Gacor) tersebut optimis memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang.

Hasto Kristiyanto meyakinkan kepada ratusan relawan Gacor bahwa Ganjar Pranowo sudah banyak membuktikan prestasi yang telah dilakukannya selama kariernya di pemerintahan.

Dari perjalanan prestasinya, Hanjar sudah dua periode duduk dilegeslatif dan dua periode memimpin sebagai Gubernur Jateng dan berhasil memajukan daerahnya melalui porgram-program kerja nyatanya.

"Deklarasi ini merupakan suatu ekspresi yang tahu bagaimana kepemimpinan Presiden Jokowi dapat dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo dengan gerak cepat untuk Indonesia maju," ujarnya.