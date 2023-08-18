Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Perindo Bersama Relawan Gacor Deklarasi Siap Menangkan Ganjar Pranowo di Riau

Indra Yosvidar , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |11:20 WIB
Perindo Bersama Relawan Gacor Deklarasi Siap Menangkan Ganjar Pranowo di Riau
Deklarasi dukungan Ganjar Pranowo di Riau (Foto: MPI)
A
A
A

PEKANBARU - DPW Partai Perindo Riau ikut dalam deklarasi anak muda memenangkan Gajar Pranowo sebagai Presiden pada 2024 mendatang di Gedung Olahraga Basket Senapelan, Pekanbaru, Kamis 17 Agustus 2024.

Adapun deklarasi dukungan kepada Ganjar Pranowo itu bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Ketua DPW Perindo Riau Sayed Abukar Assegaf hadir dalam acara deklarasi tersebut.

Deklarasi dukungan kepada Ganjar Pranowo dibacakan oleh perwakilan pendukung Ganjar Pranowo dari 12 kabupaten dan kota di Riau. Relawan Ganjar Connection Riau (Gacor) tersebut optimis memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang.

Hasto Kristiyanto meyakinkan kepada ratusan relawan Gacor bahwa Ganjar Pranowo sudah banyak membuktikan prestasi yang telah dilakukannya selama kariernya di pemerintahan.

Dari perjalanan prestasinya, Hanjar sudah dua periode duduk dilegeslatif dan dua periode memimpin sebagai Gubernur Jateng dan berhasil memajukan daerahnya melalui porgram-program kerja nyatanya.

"Deklarasi ini merupakan suatu ekspresi yang tahu bagaimana kepemimpinan Presiden Jokowi dapat dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo dengan gerak cepat untuk Indonesia maju," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement