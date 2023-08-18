Hadiri Deklarasi Gacor, Perindo Riau: Kami Ingin Pastikan Ganjar Pranowo Menang Pilpres 2024

PEKANBARU - DPW Partai Perindo Riau ikut dalam deklarasi anak muda memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden pada 2024 mendatang di Gedung Olahraga Basket Senapelan, Pekanbaru, Kamis 17 Agustus 2024.

Adapun deklarasi dukungan kepada Ganjar Pranowo itu bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Ketua DPW Perindo Riau Sayed Abukar Assegaf hadir dalam acara deklarasi tersebut.

Sayed Abukar mengatakan bahwa deklarasi dukungan tersebut ingin memastikan bahwa Ganjar Pranowo menang di Pilpres 2024.

"Kami ingin memastikan bahwa Ganjar Pranowo menang Pilpres di Riau," kata Ketua DPW Perindo Riau Sayed Abukar Assegaf.

Deklarasi dukungan kepada Ganjar Pranowo dibacakan oleh perwakilan pendukung Ganjar Pranowo dari 12 kabupaten dan kota di Riau. Relawan Ganjar Connection Riau (Gacor) tersebut optimis memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meyakinkan kepada ratusan relawan Gacor bahwa Ganjar Pranowo sudah banyak membuktikan prestasi yang telah dilakukannya selama kariernya di pemerintahan.