HUT Ke-78 RI, Partai Perindo Gelar Milenium Festival UMKM di Kota Palu

PALU – Dalam rangka memperingati HUT Ke-78 RI, bacaleg DPRD Partai Perindo dapil Kota Palu Wijaya Chandra membuat festival khusus UMKM, Milenium Fest Perindo di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Milenium festival ini merupakan salah satu kegiatan yang menyusun tema meningkatkan UMKM di wilayah Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Acara ini pun mendapat animo yang luar biasa dari masyarakat sekitar. Hal ini terlihat dari banyaknya warga yang datang serta berbagai macam UMKM yang menjadi peserta milenium festival yang berlangsung selama tiga hari ini.

“ Untuk kuliner ini, kami juga sudah menyiapkan dua gerobak gratis dari bapak Yusuf Lakaseng,” ujarnya di lokasi.

Lebih lanjut dia mengatakan, Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu akan siap memajukan UMKM di Kota Palu.

“Tunjukan kualitas UMKM kita, karena UMKM kita bisa bersaing, tadi juga disebutkan oleh Pak Yusuf, jika Perindo menang kita akan memajukan UMKM agar lebih baik lagi,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )