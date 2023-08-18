Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

HUT Ke-78 RI, Partai Perindo Gelar Milenium Festival UMKM di Kota Palu

Jemmy Hendrik , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |11:41 WIB
HUT Ke-78 RI, Partai Perindo Gelar Milenium Festival UMKM di Kota Palu
Partai Perindo Gelar Festival UMKM/Foto: MNC Media
A
A
A

 

PALU – Dalam rangka memperingati HUT Ke-78 RI, bacaleg DPRD Partai Perindo dapil Kota Palu Wijaya Chandra membuat festival khusus UMKM, Milenium Fest Perindo di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Milenium festival ini merupakan salah satu kegiatan yang menyusun tema meningkatkan UMKM di wilayah Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Acara ini pun mendapat animo yang luar biasa dari masyarakat sekitar. Hal ini terlihat dari banyaknya warga yang datang serta berbagai macam UMKM yang menjadi peserta milenium festival yang berlangsung selama tiga hari ini.

“ Untuk kuliner ini, kami juga sudah menyiapkan dua gerobak gratis dari bapak Yusuf Lakaseng,” ujarnya di lokasi.

Lebih lanjut dia mengatakan, Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu akan siap memajukan UMKM di Kota Palu.

“Tunjukan kualitas UMKM kita, karena UMKM kita bisa bersaing, tadi juga disebutkan oleh Pak Yusuf, jika Perindo menang kita akan memajukan UMKM agar lebih baik lagi,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/338/2876317/wakil-wali-kota-tangerang-bersama-ribuan-warga-peringati-hut-ke-78-ri-0rLEXjvtQp.jpg
Wakil Wali Kota Tangerang Bersama Ribuan Warga Peringati HUT ke-78 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/18/2876253/warna-warni-indonesia-hiasi-resepsi-diplomatik-hut-ke-78-ri-di-perth-australia-Aerbw1k1vj.jpeg
Warna-warni Indonesia Hiasi Resepsi Diplomatik HUT Ke-78 RI di Perth, Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/26/338/2871491/hadiri-karnaval-kebangsaan-di-alun-alun-wali-kota-depok-kenakan-baju-adat-gayo-AF87BuDSxQ.jpg
Hadiri Karnaval Kebangsaan di Alun-Alun, Wali Kota Depok Kenakan Baju Adat Gayo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/1/2868737/rayakan-hut-ke-78-ri-masyarakat-bisa-melihat-perindo-sebagai-partai-yang-peduli-iCBJCHeXEh.jpg
Rayakan HUT Ke-78 RI, Masyarakat Bisa Melihat Perindo sebagai Partai yang Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/1/2868059/semarak-kemerdekaan-ri-pemuda-perindo-gelar-pesta-rakyat-di-kampung-cilebak-bandung-oJOLGYd2FU.jpg
Semarak Kemerdekaan RI, Pemuda Perindo Gelar Pesta Rakyat di Kampung Cilebak Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/20/1/2867855/peserta-antusias-ikuti-lomba-kemerdekaan-ri-yang-digelar-perindo-sumut-2DFZ1qPj5e.jpg
Peserta Antusias Ikuti Lomba Kemerdekaan RI yang Digelar Perindo Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement