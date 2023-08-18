Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Gelar UMKM Milenium, Yusuf Lakaseng: Partai Perindo Selalu Peduli Rakyat Kecil

Jemmy Hendrik , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |12:51 WIB
Gelar UMKM Milenium, Yusuf Lakaseng: Partai Perindo Selalu Peduli Rakyat Kecil
Partai Perindo Gelar Festival UMKM/Foto: MNC Media
A
A
A

 

PALU – Dalam rangka memperingati HUT Ke-78 RI, bacaleg DPRD Partai Perindo dapil Kota Palu Wijaya Chandra inisiasi menggelar Milenium Fest Perindo di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Milenium festival ini merupakan salah satu kegiatan yang menyusun tema meningkatkan UMKM di wilayah Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Acara ini pun mendapat animo yang luar biasa dari Masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya warga yang datang serta berbagai macam UMKM yang menjadi peserta milenium festival yang berlangsung

Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu akan siap memajukan UMKM di Kota Palu.

Halaman:
1 2
      
