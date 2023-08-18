Lantik Michael Jadi Ketum Pemuda Perindo, HT: Anak Muda Harus Peduli pada Bangsanya

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo (HT) melakukan regenerasi kepemimpinan di organisasi sayap kepemudaan Partai Perindo, Pemuda Perindo agar anak-anak muda dapat mengambil bagian dalam mewujudkan Indonesia maju dan sejahtera.

Hal tersebut disampaikan Hary Tanoesoedibjo usai melantik Michael Victor Sianipar sebagai Ketua Umum Pemuda Perindo pada Jumat (18/8/2023) sore di kantor DPP Partai Perindo, Menteng Jakarta Pusat.

"Saya yakin Bung Michael bisa membawa Pemuda Perindo tumbuh agar membawa pemuda dapat mengembangkan organisasi, dan kader pemuda bisa lebih produktif," ujar HT.

Ia menyebutkan anak muda harus memiliki kepedulian terhadap bangsanya, dan hal tersebut dapat diwujudkan salah satunya dengan bergabung dalam organisasi kepemudaan.

"Pemuda Perindo di bawah kepemimpinan Michael ini diharapkan dapat membawa para pemuda ini bisa lebih baik kehidupan, statusnya, sehingga mereka membawa dampak positif ke masyarakat," ucapnya.

HT juga mendorong agar Pemuda Perindo dapat merekrut anak-anak muda potensial serta berkualitas yang dapat turut berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia maju

"Pemuda Perindo harus dapat dibangun sedemikian rupa sehingga para kader berkembang tidak hanya di kota besar tapi di daerah agar bisa membangun mereka menjadi pemuda yang produktif, secara karir berkembang, yang entrepreneur bisa menciptakan lapangan kerja," lanjutnya.

Para kader di organisasi sayap kepemudaan Pemuda Perindo, lanjut HT, juga diharapkan nantinya menjadi generasi penerus dan calon pemimpin bangsa yang akan dipercaya menjadi kader dan Calon Legislatif Partai Perindo.

"Semua menjadi benang Parpol Perindo, sehingga dapat menjadi sumber kaderisasi partai ke depannya. Pemuda kita kan majemuk sekali, sebagai sumber kaderisasi Partai Perindo agar bisa menciptakan lebih banyak kader di legislatif," jelas HT.

HT menyebutkan Indonesia perlu para pemuda yang tidak hanya kritis di ruang-ruang dunia maya atau media sosial namun juga terpanggil untuk bergerak, berkolaborasi dalam wadah partai politik. Partai Perindo memfasilitasi hal tersebut dalam organisasi sayap Pemuda Perindo.