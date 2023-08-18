Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

HUT Ke-78 RI, RPA Perindo Jakarta Utara Gelar Lomba Cerdas Cermat di Tanjung Priok

Yohannes Tobing , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |21:49 WIB
HUT Ke-78 RI, RPA Perindo Jakarta Utara Gelar Lomba Cerdas Cermat di Tanjung Priok
RPA Partai Perindo Jakarta Utara menggelar lomba cerdas cermat di Warakas, Tanjung Priok, Jumat (18/8/2023). (MPI/Yohannes)
JAKARTA - Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Daerah Relawan Perempuan dan Anak (DPD RPA) Perindo Jakarta Utara mengadakan lomba cerdas cermat di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Ketua DPD RPA Perindo Jakarta Utara Ida Erlany mengaku kerap menggelar lomba ini dengan menggandeng komunitas belajar gratis kepada anak-anak yang bermukim di wilayah sekitar.

"Kegiatan ini dalam rangka memperingati hari kemerdekaan RI yang ke 78 saya mengadakan lomba cerdas cermat ya bukan tahun ini aja, tapi setiap tahun saya mengadakan acara ini untuk warga di sini dan komunitas belajar gratis yang ada di tempat ini," Kata Ida di lokasi, Jumat (18/8/2023).

Menurut Ida, selain memeriahkan HUT RI, lomba cerdas cermat ini bertujuan memotivasi sekaligus mendukung anak-anak di sekitar untuk belajar. Hal ini juga sesuai dengan misi Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk Indonesia sejahtera.

"Karena di samping saya memberikan belajar gratis di tempat ini saya ingin memotivasi mereka dalam arti anak-anak mempunyai kemampuan yang berbeda jadi saya ingin mengetahui menguji mereka materi yang diberikan selama belajar gratis tempat kami, apakah mereka bisa menangkap dengan baik atau tidak," ucap Ida.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
