Meriahkan HUT Ke-78 RI, DPW Baja Perindo Jabar Gelar Pentas Seni di Kampung Pulo Depok

DEPOK - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Barisan Penjaga (Baja) Perindo Jawa Barat bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perindo Kota Depok menggelar pentas seni sekaligus merayakan HUT Ke-78 RI di RW 8 Kampung Pulo, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Jumat (18/8/2023) malam.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, kegiatan pentas seni yang dihelat Partai Perindo dengan nomor urut 16 sesuai ketetapan KPU itu mendapat respons positif dari masyarakat setempat. Pentas seni diisi dengan hiburan anak band dari pemuda Kampung Pulo.

Hadir dalam kegiatan pentas seni dengan tema 'Bersatu Bangkit dan Tumbuh Pemuda Pulo Bersatu' di antaranya Ketua DPW Baja Perindo Jawa Barat sekaligus Bacaleg DPRD Kota Depok Dapil I, Rere Tati Sri Hardina dan Ketua DPD Perindo Kota Depok sekaligus Bacaleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Depok-Bekasi, Anwar Nurdin.

Rere dan Anwar turut menyumbangkan lagu bertemakan kemerdekaan dan penonton kompak menyalakan flash light atau lampu pada handphone dalam kegiatan pentas seni.

"Kegiatan malam ini yakni Pentas Seni dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kegiatan yang dilakukan yakni pentas seni dengan tujuan menggali bakat dan kreatif anak muda di Kampung Pulo," kata Rere saat ditemui di lokasi, Jumat (18/8/2023).

Rere yang maju dari Partai Perindo yang dikenal partai modern itu berharap dengan adanya kegiatan pentas seni, dapat mengalihkan kebiasaan generasi muda yakni main game dan bermain media sosial.

"Supaya mereka tidak bermain game lagi, scroll TikTok lagi supaya bisa berguna waktunya karena digunakan sebaik mungkin dengan kreativitas dan menunjukkan bakatnya," ucapnya.

Rere juga menggelar acara santunan kepada puluhan anak yatim piatu sebelum menggelar malam puncak pentas seni tersebut. Hal itu bertujuan mengenalkan Partai Perindo peduli terhadap masyarakat.

BACA JUGA: 14 Lomba Seru Diinisiasi DPW Baja Perindo DKI Jakarta di RW06 Harapan Mulya Kemayoran

"Sore tadi juga juga kami melakukan santunan kepada anak yatim piatu sebanyak 30 orang dengan tujuan berbagi kasih kepada masyarakat Kampung Pulo kita mengenalkan bahwa Perindo peduli dengan masyarakatnya pemudanya dan anak yatim piatu," ucap Rere.