INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Upacara Bendera Peringatan HUT ke-78 RI di KBRI Seoul, Diramaikan dengan Acara Syukuran Potong Tumpeng

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |08:15 WIB
Upacara Bendera Peringatan HUT ke-78 RI di KBRI Seoul, Diramaikan dengan Acara Syukuran Potong Tumpeng
Peringatan HUT ke-78 RI di Seoul berlangsung semarak (Foto: KBRI Seoul/ Okezone)
SEOUL - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul melaksanakan rangkaian upacara pengibaran dan penurunan bendera dalam rangka memperingati HUT ke-78 RI pada 17 Agustus 2023.

Upacara pengibaran bendera dilaksanakan pada pukul 09.00 waktu setempat. Duta Besar RI Seoul, Gandi Sulistiyanto, bertindak sebagai Inspektur Upacara, sedangkan Atase Pertahanan KBRI Seoul, Kolonel (Pnb.) Akal Juang, bertindak selaku Komandan Upacara. Pada pukul 17.00 sore harinya waktu setempat, upacara penurunan bendera dilaksanakan dengan Wakil Kepala Perwakilan KBRI Seoul, Ibu Zelda Wulan Kartika, sebagai Inspektur Upacara, dan Mayor Inf. Robertus Asep K, sebagai Komandan Upacara.

Menurut siaran pers KBRI Seoul, upacara tersebut diikuti oleh sekitar 150 peserta yang terdiri dari pejabat dan staf KBRI Seoul, Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Busan, Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) Seoul, Dharma Wanita Persatuan KBRI Seoul, sejumlah BUMN Indonesia di Korea Selatan, wakil organisasi masyarakat, diaspora, pelajar dan media Indonesia.

Sebelum upacara berakhir, Duta Besar RI di Seoul menyematkan tanda Satya Lancana Karya Satya XX Tahun kepada dua aparatur sipil negara yang bertugas di KBRI Seoul yaitu Atase Imigrasi dan Minister Counsellor/Koordinator Fungsi Ekonomi Kreatif dan Digital, Percepatan Start Up dan Diplomasi Publik.

