HOME NEWS INTERNATIONAL

Peringati HUT ke-78 RI, PPI Jepang dan KJRI Osaka Dorong Kepemimpinan Perempuan

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |09:11 WIB
Peringati HUT ke-78 RI, PPI Jepang dan KJRI Osaka Dorong Kepemimpinan Perempuan
KJRI Osaka dan PPI Jepang mengadakan webinar tentang kepemimpinan perempuan untuk memperingati HUT ke-78 RI (Foto: KJRI Osaka/Okezone)
A
A
A

OSAKA – Dalam rangka memperingati HUT ke-78 Republik Indonesia (RI), Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang (PPI Jepang) bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Osaka (KJRI Osaka) dan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I4) menyelenggarakan talkshow bertemakan memupuk jiwa kepemimpinan generasi muda perempuan Indonesia.

Menurut siaran pers KJRI Osaka, acara yang diselenggarakan secara hybrid di KJRI Osaka tersebut turut dihadiri mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di Jepang, jajaran KJRI Osaka, dan beberapa tokoh masyarakat dan pemuka agama Indonesia di Osaka.

Mengawali talkshow ini, Ibu Diana Emilla Sari Sutikno selaku Konsul Jenderal KJRI Osaka memberikan sebuah pesan pembuka yang menekankan pentingnya pemberdayaan dan perluasan peran perempuan Indonesia dalam posisi kepemimpinan terutama mengingat besarnya komposisi perempuan dalam demografi Indonesia mendatang.

Dia menjelaskan bahwa saat ini, perempuan masih menghadapi hambatan untuk mengakses peran yang lebih luas di masyarakat dikarenakan adanya hambatan institusional maupun keraguan mengenai kemampuan perempuan dalam posisi kepemimpinan.

Untuk menghadapi hal tersebut, dia mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun ruang aman yang dapat menyokong kontribusi perempuan dalam bidang pembangunan dan kepemimpinan.

