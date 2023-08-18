Gemerlap Merah Putih HUT ke-78 RI di Perth, Gelar Lomba Balap Karung hingga Makan Kerupuk

PERTH – Perayaan HUT ke-78 RI untuk pertama kalinya dilaksanakan di Taman Publik, Sir James Mitchell Park di Kota Perth, Australia Barat pada 17 Agustus 2023.

Perayaan HUT ke-78 RI diisi dengan upacara bendera dan kegiatan lomba khas 17 Agustusan seperti balap karung, balap kelereng, memasukan pensil ke botol dan makan kerupuk.

Menurut siaran pers KJRI Perth, kegiatan upacara khusyuk diikuti lebih dari 300 masyarakat Indonesia di Perth, undangan yang merupakan mitra kerja KJRI Perth dan dihadiri sekitar 40 orang pelajar dari beberapa sekolah menengah dari kota Perth yang mempelajari Bahasa Indonesia sebagai bahasa asing di sekolahnya. Pengibaran bendera dilaksanakan oleh 6 (enam) orang Paskibra KJRI Perth yang telah melalui seleksi dan latihan sejak Juli 2023.

Pada kesempatan pidato, Konjen RI menyampaikan pentingnya memupuk rasq kesatuan untuk mewujudkan Indonesia Maju. Tahun depan Indonesia akan melaksanakan Pemilu, karenanya persatuan dan kesatuan menjadi semakin penting. "Jangan sampai perbedaan pendapat memecah belah persatuan bangsa".

Pada kesempatan tersebut Konjen RI juga melakukan potong tumpeng yang diberikan kepada perwakilan pelajar yang hadir.