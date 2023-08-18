Tak Jadi Beberkan Bukti Kecurangan Pilpres 2020, Trump Batalkan Konferensi Pers

NEW YORK - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan dia tidak akan mengadakan konferensi pers pada minggu depan untuk mengungkap apa yang dia klaim sebagai "bukti" baru penipuan dalam pemilihan presiden Georgia 2020, meskipun tidak ada penipuan yang pernah dibuktikan.

Trump diketahui sedang bersiap menghadapi persidangan dalam dua kasus pidana yang bersumber dari kebohongan pemilihannya.

Tidak ada bukti kuat dari penipuan berskala luas yang dituduhkan Trump dalam dua setengah tahun sejak pemilihan di Georgia atau di tempat lain, terlepas dari klaim Trump yang tidak berdasar. Pejabat Republik di negara bagian itu telah lama mengatakan dia kalah secara adil dan tiga penghitungan ulang di sana memastikan kemenangan Presiden Joe Biden.

“Daripada merilis Laporan Pemilihan Presiden Georgia 2020 yang Dicurangi & Dicuri pada Senin, pengacara saya lebih suka menempatkan ini, saya yakin, bukti Penipuan & Penyimpangan Pemilu yang Tak Terbantahkan & Luar Biasa dalam Pengajuan Hukum formal saat kami berjuang untuk menolak Dakwaan yang memalukan ini,” tulis Trump di media sosialnya pada Kamis (17/8/2023).

Trump telah mengumumkan bahwa dia akan mengadakan konferensi pers beberapa jam setelah dewan juri Georgia memilih untuk menuntut dia dan yang lainnya pada Senin (14/8/2023) malam dalam apa yang mereka duga sebagai konspirasi besar-besaran untuk membatalkan hasil pemilu 2020 secara ilegal dan menghentikan transisi kekuasaan yang damai.

Dia mengatakan dia akan menggunakan "Konferensi Berita utama" di klub golf Bedminster, New Jersey, pada Senin (21/8/2023) pagi untuk merilis apa yang dia klaim sebagai laporan "hampir selesai" yang akan membebaskannya dari tuduhan.