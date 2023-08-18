Jet Pribadi Jatuh di Jalan Raya Malaysia Tewaskan 10 Orang, Penyelidik Terus Cari Kotak Hitam

Pesawat jatuh di jalan raya di Malaysia tewaskan 10 orang (Foto: Reuters)

MALAYSIA – Pihak kepolisian Malaysia masih mencari kotak hitam atau 'black box' yang bisa mengungkap insiden jet pribadi menabrak sebuah mobil dan sepeda motor di jalan raya di Malaysia dan menewaskan sedikitnya 10 orang.

Penyelidik bekerja untuk menemukan kotak hitam pesawat atau perekam data penerbangan.

"Untuk saat ini kami tidak dapat mengatakan apa penyebab kecelakaan itu karena penyelidikan sedang dilakukan," terang Menteri Perhubungan Anthony Loke, dikutip BBC.

Seperti diketahui, jet itu meledak menjadi bola api saat terjadi benturan, dengan asap hitam tebal terlihat mengepul dari lokasi, menurut klip video dari tempat kejadian.

Pesawat itu melakukan perjalanan dari pulau resor Langkawi ke Selangor, di sebelah barat ibu kota Kuala Lumpur.

Para pejabat mengatakan pesawat Beechcraft Model 390 telah kehilangan kontak dengan menara pengatur lalu lintas udara sebelum jatuh pada Kamis (17/8/2023).

"Tidak ada panggilan darurat, pesawat telah diberi izin untuk mendarat," ujar seorang pejabat Hussein Omar Khan.

Kedelapan orang di pesawat tewas bersama dengan dua pengendara di darat.