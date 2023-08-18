Momen Terakhir Penumpang Berfoto Sebelum Kecelakaan Pesawat Naas Tabrak Jalan Raya Malaysia

Momen terakhir penumpang pesawat berfoto sebelum pesawat jatuh menabrak jalan raya (Foto: Media sosial/New Straits Times)

SHAH ALAM - Awak dan penumpang di dalam pesawat yang jatuh di Elmina, Shah Alam, Malaysia diduga mengambil foto terakhir di pesawat sebelum berangkat dengan penerbangan naas itu.

Sebuah gambar telah muncul dari lima penumpang yang duduk di pesawat, dengan anggota dewan eksekutif negara bagian Pahang Datuk Seri Johari Harun di sebelah kiri, semuanya bersemangat pada saat gambar itu diambil.

Dikutip New Straits Times, Kepala polisi Selangor, Datuk Hussein Omar Khan, yang berbicara dalam konferensi pers di lokasi kecelakaan, mengatakan delapan orang berada di dalam pesawat, sedangkan dua lainnya adalah pengemudi mobil dan pengendara sepeda motor. Kedua kendaraan ditabrak oleh pesawat dalam kecelakaan itu.

Seperti diketahui, jet pribadi menabrak sebuah mobil dan sepeda motor di jalan raya di Malaysia dan menewaskan sedikitnya 10 orang.

Penyelidik bekerja untuk menemukan kotak hitam pesawat atau perekam data penerbangan.

Jet pribadi meledak menjadi bola api saat terjadi benturan, dengan asap hitam tebal terlihat mengepul dari lokasi, menurut klip video dari tempat kejadian.