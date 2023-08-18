Rayakan HUT RI, Relawan Ganjar Doa Bersama dan Berikan Bantuan ke Majelis Taklim di Pandeglang

Rayakan HUT RI, relawan Ganjar gelar doa bersama dan berikan bantuan ke majelis taklim di Pandeglang. (Ist)

PANDEGLANG - Ibu-ibu anggota majelis taklim di Kabupaten Pandeglang, Banten, memiliki cara khusus untuk memperingati Hari Ulang Tahun Ke-78 Republik Indonesia yang jatuh pada Kamis (17/8/2023). Bersama kelompok sukarelawan Santri Dukung Ganjar (SDG), mereka menggelar tasyakuran dan doa bersama untuk Ganjar Pranowo menjadi Presiden 2024-2029, ditutup dengan perlombaan hiburan.

"Hari ini tasyakuran HUT RI, kemerdekaan yang ke-78 di majelis taklim Al Ikhlas Kabupaten Pandeglang. Kegiatannya itu doa bersama, pembagian bantuan untuk lima majelis taklim juga perlombaan yang diselenggarakan antar-majelis taklim," kata Koordinator Wilayah SDG Banten, Yuri Alam, dalam keterangannya.

Kegiatan dihadiri banyak warga hingga mereka pun rela duduk di teras luar Majelis Taklim Al Ikhlas yang berada di Kelurahan Seruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang, Banten.

Para anggota majelis taklim dari berbagai wilayah di Kabupaten Pandeglang itu khusyuk mendoakan Ganjar agar dapat menjadi Presiden 2024-2029 mendatang karena dinilai memiliki kriteria yang diharapkan bangsa Indonesia.

Suasana seketika berubah menjadi lebih meriah saat para ibu anggota majelis taklim mengikuti sejumlah perlombaan hiburan khas "Agustusan" seperti lomba memasukan benang ke jarum, balap kelereng, membuat ketupat hingga menangkap belut.

"Kita tadi menyaksikan bahwa antusiasme sangat tinggi dan semua peserta sangat senang sekali sekaligus juga memeriahkan Hari Kemerdekaan ini," kata Yuri menggambarkan kemeriahan acara kali ini.

Menurutnya, sambutan yang positif dari para anggota majelis taklim itu menandakan dukungan mereka terhadap Ganjar untuk menjadi Presiden Republik Indonesia selanjutnya.

Yuri pun optimistis dukungan dari warga setempat akan terus meningkat seiring dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat yang akan digulirkan oleh kelompok sukarelawan SDG di Banten.

"Sejauh ini (dukungan warga untuk Ganjar menjadi Presiden 2024) masih positif dan harapannya ke depan semakin baik lagi (khususnya) di Kecamatan Majasari ini," ujarnya menegaskan.