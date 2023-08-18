Danrem: Karhutla di Jambi Disebabkan Ulah Manusia yang Bakar Lahan

JAMBI - Dansatgas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Jambi Brigjen TNI Supriono menyatakan bahwa penyebab utama terjadinya karhutla di Jambi adalah masyarakat.

"Penyebab utamanya adalah masih klasik, yakni masyarakat kita yang masih banyak suka membuka lahan dengan cara membakar," ungkapnya, Jumat (18/8/2023).

Dari catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, katanya, sepanjang tahun 2023 hingga Agustus ini, sudah terdapat 229,54 hektare lahan yang terbakar.

"Kawasan yang paling besar terjadi karhutla adalah Kabupaten Batanghari dengan luas kurang lebih 111,14 hektare," tegas Supriono yang juga menjabat Danrem 042/Garuda Putih (Gapu).

Sedangkan yang paling sedikit, katanya, adalah Kabupaten Tanjungjabung Timur dengan luas lahan yang terbakar seluas 4,80 hektare.

Sementara tiga wilayah yang belum terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yakni Kota Jambi, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.

Dia menambahkan, personelnya selalu mensosialisasikan dan memperingatkan bahanya terjadinya kebakaran hutan kepada masyarakat.