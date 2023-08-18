Gempa M4,1 Guncang Pare-Pare Sulawesi Selatan

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,1 mengguncang Pare-Pare Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat 18 Agustus 2023, pukul 08.43 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa ini berada di kedalaman 10 km.

Sementara itu, pusat gempa berada di 87 km Barat Daya pada koordinat 4.29 Lintang Selatan – 118.89 Bujur Timur.

"Gempa Mag:4.1, 18-Aug-2023 08:43:35WIB, Lok:4.29LS, 118.89BT (87 km BaratDaya PARE-PARE-SULSEL), Kedlmn:10 Km," ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BACA JUGA: MNC University Gelar Webinar University Life Preparation Fokus Pada Persiapan Karir dan Pencapaian Akademik

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

BACA JUGA: Ganjar Pranowo Bangga Lihat Kerajinan Tangan hingga Makanan Karya Warga Binaan Lapas Kedungpane

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Fakhrizal Fakhri )