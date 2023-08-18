Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pria Ini Pergoki Istrinya Asyik Selingkuh dengan Pejabat di Lingkup Pemkot Banjarbaru

Sairi , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |11:50 WIB
Pria Ini Pergoki Istrinya Asyik Selingkuh dengan Pejabat di Lingkup Pemkot Banjarbaru
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BANJARBARU – Seorang suami berinisial A menggerebek istrinya asyik berselingkung dengan seorang pria yang diduga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan di sebuah kosan Jalan Kasturi, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Sang suami mendapati istrinya bersama dengan seorang laki-laki, yang diduga sedang melakukan perselingkuhan. Ironisnya, diduga lelaki yang bersama dengan istrinya ini merupakan seorang pejabat di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.

Setelah kedapatan bersama seorang pria, si suami melaporkan keduanya ke Polres Banjarbaru melalui kuasa hukumnya.

Kuasa hukum si suami, Supiansyah Darham mengatakan, pihaknya sudah melaporkan tindakan perjinahan tersebut ke Polres Kota Banjarbaru dan ia berharap pihak kepolisian segera mengusut kasus tersebut.

Sementara itu, Humas Polres Kota Banjarbaru, AKP Syahruji membenarkan bahwa penggrebekan yang dilakukan oleh suami si wanita didampingi oleh anggota PRS Bajarbaru, dan semua pihak terkait sudah dilakukan pemeriksaan.

Atas perbuatan tersebut, terlapor terancam dengan Pasal 284 KUHP tentang dugaan perzinahan dengan ancaman hukuman sembilan bulan penjara.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/610/3161248/selingkuh-M6pN_large.jpg
Duh! Ketua RT Tepergok Indehoi dengan Istri Tetangga, Lari Terbirit-birit saat Digerebek Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/610/3155435/viral-zsml_large.jpg
Bikin Murka Jenderal Polri karena Check-in Bareng Istri TNI, Nasib Oknum Polisi Ini Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/340/3154551/selingkuh-5ndL_large.jpg
Viral Oknum Polisi Digerebek Sedang Ngamar dengan Istri Tentara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/27/340/3134157/mesum-fnHt_large.jpg
Camat Padang Selatan Digerebek Istri, Diduga Lagi Asyik Selingkuh dengan Staf di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/338/3102302/viral-Erdk_large.jpg
Parah! Bocil SMP Ikut Telanjangi Wanita Cantik Selingkuhan Ayahnya di Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/338/3096042/viral-8Xqd_large.jpg
Viral! Suami Diseret Mobil hingga Tulangnya Patah saat Pergoki Istri Selingkuh dengan 2 Pria di Jaktim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement