Warga Jambi Dihebohkan Kemunculan Ular Cobra King di Dalam Kamar Tidur

JAMBI - Warga Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin Dua Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dihebohkan akan teriakan salah seorang warga minta tolong, karena ada seekor ular jenis king cobra masuk ke dalam kamar. Dalam 30 menit akhirnya petugas Damkar Kabupaten Bungo berhasil mengevakuasi ular dari dalam kamar.

Unit penyelamatan Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo langsung menuju lokasi, dan melakukan pengecekan keberadaan ular yang panjangnya empat meter yang sedang bersembunyi di bawah ranjang tempat tidur rumah.

Dengan secara hati-hati, petugas damkar langsung melakukan evakuasi ular dari bawah ranjang dengan tongkat stick penangkap ular. Usai berhasil dikeluarkan dari bawah ranjang, petugas langsung menangkap kepala ular dan membawanya keluar rumah dan kemudian petugas langsung melakban kepala ular king cobra tersebut.

Kepala Komandan Pos Satu Bungo, Afdal mengatakan, dari informasi warga rumah nya yang kemasukan ular king kobra bahwa ular masuk dari jendela kamar.

Saat ini ular sudah dievakuasi ke kantor damkar Kabupaten Bungo dan akan segera diserahkan kepada petugas taman satwa di Kota Jambi.

(Awaludin)