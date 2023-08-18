Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tragis! Emak-Emak di Kerinci Meninggal saat Ikut Lomba Balap Karung

Nanang Fahrurrozi , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |15:31 WIB
Tragis! Emak-Emak di Kerinci Meninggal saat Ikut Lomba Balap Karung
Warga meninggal saat ikut lomba balap karung di Kerinci (Foto: Azhari Sultan)
KERINCI - Pesta kemeriahan peringatan HUT ke-78 RI di Kabupaten Kerinci, Jambi, menelan korban. DW (39) seorang ibu rumah tangga, warga Desa Tamiai kecamatan Batang Merangin meninggal dunia saat mengikuti lomba balap karung, Kamis 17 Agustus 2023.

Informasi diperoleh, ibu rumah tangga tersebut meninggal dunia sekira pukul 16.30 WIB. Kapolsek Batang Merangin Iptu Julisman saat dikonfirmasi membenarkan hal ini.

"Iya benar, kemarin sore kejadiannya," kata Kapolsek, Jumat (18/8/2023).

Kronologi kejadian pada pukul 15.30 WIB bertempat di Lapangan PSTM Desa Tamiai. Saat itu, dilaksanakan lomba balap karung dalam rangka HUT ke-78 RI yang diikuti masyarakat Desa Tamiai.

Pada acara balap karung tersebut korban yang juga ikut menjadi peserta, saat sesampainya di garis finis korban terlihat pusing dan terjatuh di lokasi lomba.

Korban diduga kelelahan setelah selesai melaksanakan lomba balap karung. Melihat kejadian tersebut warga lain yang ikut menonton lomba balap karung tersebut langsung membawa korban ke puskesmas Tamiai untuk diberikan bantuan medis oleh dokter.

Sekira pukul 16.30 WIB korban dinyatakan meninggal dunia. Dan pukul 17.00 WIB, korban dibawa oleh keluarga ke rumah duka di Desa Tamiai. Bahkan video korban saat lomba balap karung pun sudah ramai beredar di sosial media.

(Arief Setyadi )

      
