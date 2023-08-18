Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Minibus Pembawa Paskibra Terguling di Mentawai, Puluhan Orang Luka

Rus Akbar , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |15:35 WIB
Minibus Pembawa Paskibra Terguling di Mentawai, Puluhan Orang Luka
Mobil pembawa paskibra terguling di Mentawai (Foto: Rus Akbar)
A
A
A

PADANG - Mobil yang membawa Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) terguling di Kilometer 3 Tuapeijat Dusun Turonia, Desa Tuapeijat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, sebanyak 24 Paskibra mengalami luka-luka.

Menurut Kasat Lantas Polresta Kepulauan Mentawai Iptu Desmetri, mobil minibus dari Kilometer 0 menuju ke tempat penginapan Hotel Turonia Km 6 Tuapeijat, sesampai di kilometer 3 sopir kehilangan kendali membuat minibus yang membawa paskibra tersebut rebah.

“Diduga sopir kehilangan kendali, terjadi kecelakaan yang membuat anggota paskibra luka-luka,” katanya, Jumat (18/8/2023).

Saat kecelakaan kondisi jalan memang licin sedangkan mobil berada di luar jalur jalan. “Mobil saat terjadi kecelakaan diperkirakan terlempar sekitar lebih kurang tiga meter dari bahu jalan yang di kendarai pelatih paskibra,” ujarnya.

Kecelakaan tersebut, kata mantan Kapolsek Siberut, anggota paskibra mengalami luka ringan, tidak ada korban jiwa semua penumpang sudah di bawah di bawah ke RSUD Mentawai.

Adapun paskibra yang mengalami kecelakaan tersebut terdiri 18 laki-laki dan 6 perempuan, mereka dirawat di rumah sakit. 24 korban tersebut berasal dari SMAN 1, SMAN 2 Sipora dan SMA Plus Setia.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187306/kecelakaan-dTae_large.jpg
Breaking News! Kecelakaan Beruntun 9 Kendaraan di Tol Cipularang, 1 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/340/3186696/kecelakaan-CtAW_large.jpg
Truk Tronton Tabrak 13 Kendaraan di Lampu Merah Karawang, Dua Orang Tewas  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/338/3186682/gary_iskak-c4b3_large.jpg
Aktor Gery Iskak Meninggal Akibat Kecelakaan Motor di Pesanggrahan Jaksel, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186142/tertabrak_kereta-ztVQ_large.jpg
Tertabrak Kereta, Mobil Jatuh ke Kali di Cengkareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185527/bareskrim_polri-GS6F_large.jpg
Bareskrim Ambil Alih Temuan Ribuan Pil Ekstasi di Kecelakaan Mobil Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184465/truk-gPA7_large.jpg
Truk Muatan Sapi Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek, Ini Kronologinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement