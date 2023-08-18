Minibus Pembawa Paskibra Terguling di Mentawai, Puluhan Orang Luka

PADANG - Mobil yang membawa Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) terguling di Kilometer 3 Tuapeijat Dusun Turonia, Desa Tuapeijat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, sebanyak 24 Paskibra mengalami luka-luka.

Menurut Kasat Lantas Polresta Kepulauan Mentawai Iptu Desmetri, mobil minibus dari Kilometer 0 menuju ke tempat penginapan Hotel Turonia Km 6 Tuapeijat, sesampai di kilometer 3 sopir kehilangan kendali membuat minibus yang membawa paskibra tersebut rebah.

“Diduga sopir kehilangan kendali, terjadi kecelakaan yang membuat anggota paskibra luka-luka,” katanya, Jumat (18/8/2023).

Saat kecelakaan kondisi jalan memang licin sedangkan mobil berada di luar jalur jalan. “Mobil saat terjadi kecelakaan diperkirakan terlempar sekitar lebih kurang tiga meter dari bahu jalan yang di kendarai pelatih paskibra,” ujarnya.

Kecelakaan tersebut, kata mantan Kapolsek Siberut, anggota paskibra mengalami luka ringan, tidak ada korban jiwa semua penumpang sudah di bawah di bawah ke RSUD Mentawai.

Adapun paskibra yang mengalami kecelakaan tersebut terdiri 18 laki-laki dan 6 perempuan, mereka dirawat di rumah sakit. 24 korban tersebut berasal dari SMAN 1, SMAN 2 Sipora dan SMA Plus Setia.

(Arief Setyadi )