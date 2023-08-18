Tim SAR Evakuasi Pendaki Cedera Kaki di Gunung Kerinci

KERINCI - Tim Basarnas Jambi menerima informasi dari petugas (TNKS) Gunung Kerinci telah terjadi kondisi seorang pendaki yang mengalami cedera kaki saat pendakian.

Kepala Kantor Basarnas Jambi Kornelis mengatakan, korban atas nama Martinus (31) yang mendaki Gunung Kerinci bersama temannya. “Pagi tadi ketika korban bersama temannya menuju Shelter 3, korban mengalami cedera di bagian alat gerak bawah” jelas Kornelis, Jumat (18/8/2023).

BACA JUGA:

Informasi tersebut didapatkannya dari tim rescue pos SAR Kerinci. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Tim Rescue Pos SAR Kerinci langsung bergerak menuju lokasi bersama dengan Tim Gabungan lainnya yang terdiri dari Tim TNKS, BPBD, Organisasi Pecinta alam, dan warga.

BACA JUGA:

“Tim SAR Gabungan membawa peralatan seperti peralatan Jungle rescue, peralatan medis, peralatan evakuasi, GPS, dan peralatan komunikasi. Untuk cuaca siang tadi di pintu rimba Gunung Kerinci hujan ringan dan saat ini tim sudah dalam perjalanan menuju Shelter 3 Gunung Kerinci untuk melakukan evakuasi,” pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)