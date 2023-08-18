Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tim SAR Evakuasi Pendaki Cedera Kaki di Gunung Kerinci

Tim SAR Evakuasi Pendaki Cedera Kaki di Gunung Kerinci
Tim SAR melakukan evakuasi pendaki yang cedera kaki di Gunung Kerinci. (Foto:
A
A
A

KERINCI - Tim Basarnas Jambi menerima informasi dari petugas (TNKS) Gunung Kerinci telah terjadi kondisi seorang pendaki yang mengalami cedera kaki saat pendakian.

Kepala Kantor Basarnas Jambi Kornelis mengatakan, korban atas nama Martinus (31) yang mendaki Gunung Kerinci bersama temannya. “Pagi tadi ketika korban bersama temannya menuju Shelter 3, korban mengalami cedera di bagian alat gerak bawah” jelas Kornelis, Jumat (18/8/2023).

 BACA JUGA:

Informasi tersebut didapatkannya dari tim rescue pos SAR Kerinci. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Tim Rescue Pos SAR Kerinci langsung bergerak menuju lokasi bersama dengan Tim Gabungan lainnya yang terdiri dari Tim TNKS, BPBD, Organisasi Pecinta alam, dan warga.

 BACA JUGA:

“Tim SAR Gabungan membawa peralatan seperti peralatan Jungle rescue, peralatan medis, peralatan evakuasi, GPS, dan peralatan komunikasi. Untuk cuaca siang tadi di pintu rimba Gunung Kerinci hujan ringan dan saat ini tim sudah dalam perjalanan menuju Shelter 3 Gunung Kerinci untuk melakukan evakuasi,” pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/03/340/2758645/erupsi-gunung-kerinci-kembali-terjadi-disertai-gempa-tremor-m6EIqJJRwf.jpg
Erupsi Gunung Kerinci Kembali Terjadi Disertai Gempa Tremor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/18/340/2748368/sawah-yang-rusak-akibat-terjangan-lahar-dingin-gunung-kerinci-seluas-10-hektare-8xte9xoygm.jpg
Sawah yang Rusak Akibat Terjangan Lahar Dingin Gunung Kerinci Seluas 10 Hektare
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/13/337/2745578/gunung-kerinci-erupsi-muntahkan-abu-vulkanik-setinggi-400-meter-KkexSvzSmj.jpg
Gunung Kerinci Erupsi, Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 400 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/12/340/2745344/erupsi-gunung-kerinci-meningkat-basarnas-jambi-siaga-moajgGC7KP.jpeg
Erupsi Gunung Kerinci Meningkat, Basarnas Jambi Siaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/12/340/2745257/sore-ini-gunung-kerinci-kembali-erupsi-kolom-abu-mencapai-1-200-meter-KjxVEh7K7y.jpg
Sore Ini Gunung Kerinci Kembali Erupsi, Kolom Abu Mencapai 1.200 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/11/340/2743981/gunung-kerinci-erupsi-pagi-ini-tinggi-letusan-900-meter-di-atas-puncak-eEYYnpPWvf.png
Gunung Kerinci Erupsi Pagi Ini, Tinggi Letusan 900 Meter di Atas Puncak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement