Viral Sertu Yason Suruh Pulang ASN saat Upacara HUT Ke-78 RI, Begini Kronologinya

NIAS SELATAN - Viral di media sosial seorang TNI marah kepada ASN yang tak mau turun ke lapangan yang becek saat upacara peringatan HUT Ke-78 RI segera dimulai. Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, Kamis 17 Agustus 2023.

Oknum TNI tersebut bernama Sertu Yason Tafonao, pada saat itu dirinya bertugas sebagai komandan upacara penaikan bendera HUT Ke-78 RI yang dilaksanakan di lapangan Adam Malik Kecamatan Gomo, Nias Selatan. Dirinya banyak mendapat pujian dari netizen saat mengambil tindakan tegas terhadap ASN yang tak ingin becek itu.

Kronologi marahnya Sertu Yason ini berawal pada saat upacara akan dimulai 10 menit lagi, dan semua perserta upacara masing-masing sudah berada pada barisannya. Tetapi ada satu kelompok yang tidak masuk ke lapangan.

Diketahui, peserta yang tidak memasuki lapangan upacara itu adalah kumpulan ASN beserta Staf dari Puskesmas Gomo yang mengenakan pakaian serba putih lengkap dengan pin korpri. Mereka memilih berada atas bahu jalan di pojok lapangan Adam Malik tersebut.

Sertu Yason yang memimpin upacara itu berulang kali meminta kepada pegawai dari Puskesmas itu untuk turun ke lapangan mengingat upacara akan dimulai. Namun, tetap tindak ingin turun masuk ke lapangan akibat lokasi lapangan yang telah diguyur hujan dalam keadaan becek.

Sementara, lokasi puluhan pegawai itu berada adalah jalan yang masuk bagi anggota Paskibra menuju lapangan upacara saat menaikkan bendera.

"Pada saat itu, 10 menit lagi acara akan dimulai tetapi peserta itu tidak turun ke lapangan. Bapak Camat dan Koramil telah meminta agar mereka turun, saya sampaikan berulang kali mereka tak mau turun. Sementara yang lain sudah berada di lapangan" ucap Sertu Yason Tafonao Komandan Upacara saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Jumat (18/8/2024) sore.