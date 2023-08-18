Diamankan di Bandara Sultan Thaha Jambi, Empat WNA Ini Ngaku Traveling

JAMBI - Kasubsi Penindakan Imigrasi Jambi, Mangampu Siregar membenarkan adanya empat Warga Negara Asing (WNA) yang diamankan di Bandara Sultan Thaha Jambi.

"Ya, ada empat orang WNA yang diamankan Avsec Bandara Sultan Thaha Jambi. Saat ini masih dalam pendalaman di Kantor Imigrasi, Jambi," tegasnya, Jumat (18/8/2023).

Dia menambahkan, dari informasi awal, keempat WNA tersebut datang ke Jambi untuk traveling.

"Sudah sekitar sepekan di Jambi mereka traveling," ungkap Mangampu.

Menurutnya, mereka diamankan saat akan berangkat ke Jakarta di Bandara Sultan Thaha Jambi.

Sementara itu, Eksekutif General Manager (EGM) Bandara Sultan Thaha Jambi, Siswanto menambahkan saat akan berangkat melalui Bandara Sultan Thaha Jambi keempat WNA tersebut tidak dapat melanjutkan perjalanannya.