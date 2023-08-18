HUT ke-78 RI, Relawan Ganjar Bersih-Bersih Gunung Latimojong

ENREKANG - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Pandawa Ganjar Sulawesi Selatan, menyemarakkan peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan bersih-bersih dan pengibaran bendera merah putih di Gunung Latimojong, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan pada Kamis 17 Agustus 2023.

Koordinator Wilayah Pandawa Ganjar Sulawesi Selatan, Bayu mengatakan kegiatan bersih-bersih gunung dilakukan untuk menyosialisasikan kelestarian dan keindahan alam Indonesia.

"Pandawa Ganjar Sulawesi Selatan kemudian ikut bersih-bersih dan memang diprogramkan diawal bersih-bersih Gunung Latimojong sebagai bentuk bahwa Bapak Ganjar selain seorang budayawan, beliau juga mencintai lingkungan dan bagaimana selalu melestarikan alam," ujar Bayu, dalam keterangannya, Jumat (18/8/2023).

Untuk diketahui, Gunung Latimojong merupakan salah satu gunung yang masuk seven summit atau tujuh gunung tertinggi di Indonesia. dengan ketinggian 3.478 mdpl. Gunung Latimojong juga menjadi salah satu tanah tertinggi di Sulawesi Selatan dan dijuluki dijuluki Atap Sulawesi.

Pandawa Ganjar Sulawesi Selatan, kata Bayu, melakukan kegiatan di Gunung Latimojong untuk mengenalkan dan menjaga salah satu pesona alam Indonesia yang ada di Tanah Celebes.

Selain melakukan bersih-bersih sampah, Pandawa Ganjar juga sukses mengibarkan merah putih di Puncak Gunung Latimojong. Bayu menyebutkan, pengibaran bendera kebangsaan tersebut bertujuan untuk memupuk rasa cinta tanah air.

"Setelah melakukan bersih-bersih sampah, di tanggal 17 Agustus itu relawan Pandawa Ganjar Sulawesi Selatan kemudian mengibarkan bendera sebagai bentuk rasa kecintaan kepada negeri. Untuk lebih menyadarkan terkait nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme terhadap warga Sulawesi," sambung Bayu.