HOME NEWS NUSANTARA

Berdayakan Emak-Emak, Relawan Ganjar Ajarkan Bikin Kerajinan Tangan dari Barang Bekas

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |20:37 WIB
Berdayakan Emak-Emak, Relawan Ganjar Ajarkan Bikin Kerajinan Tangan dari Barang Bekas
Relawan Ganjar ajarkan emak-emak bikin kerajinan dari barang bekas (Foto: Ist)
MATARAM - Sukarelawan Mak Ganjar mengajak ibu-ibu di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengadakan pelatihan kerajinan tangan untuk masyarakat. Mereka memanfaatkan barang bekas menjadi benda yang bernilai ekonomis.

Pelatihan dilakukan bagi warga Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, NTB, pada Jumat (18/8/2023). Sekitar 50 peserta mak-mak di Kota Mataram sangat antusias mengikuti pelatihan tersebut.

Para peserta, kata Koordinator Wilayah (Korwil) Mak Ganjar NTB Nani Mulyani, dilatih membuat vas, bunga, keranjang, dan tas belanja dari benda yang sudah tidak terpakai. Mulai dari gelas air mineral plastik, tutup botol, pembungkus buah, dan tali.

"Hari ini, kami mengadakan pelatihan kerajinan tangan dari bahan bekas seperti buat vas, bunga, tas dari tutup botol, penutup buah, dan lainnya," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Dengan adanya kegiatan ini, pihaknya ingin memaksimalkan sampah daur ulang di wilayahnya agar bisa dikreasikan oleh warga. Selain itu, pelatihan ini untuk memberdayakan mak-mak agar kreativitasnya meningkat.

"Sampah mudah ditemukan di mana-mana. Daripada dibuang, kami buat kerajinan ini. Jadi, ibu-ibu bisa berkreasi," katanya.

Menurut Nani, para emak-emak di wilayah tersebut terstimulasi untuk membuka bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan adanya kegiatan ini. Sehingga mereka bisa meningkatkan perekonomian keluarga.

"Jadi, mereka tahu cara membuat sesuatu yang lebih bermanfaat dari sampah. Mereka juga tahu ini bisa berguna sekali, apalagi bisa menambah perekonomian keluarga," katanya.

Halaman:
1 2
      
