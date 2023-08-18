Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Kandang Ayam Terbakar di Sleman, Peternak Alami Kerugian Lebih Dari Rp200 juta

Erfan Erlin , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |08:36 WIB
Kandang Ayam Terbakar di Sleman, Peternak Alami Kerugian Lebih Dari Rp200 juta
Kebakaran kandang ayam di Sleman (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

SLEMAN - Sebuah kandang ayam di Padukuhan Sutan, Kelurahan Sendangsari Kapanewon Minggir, Sleman nyaris ludes terbakar dilalap si jago merah. Kebakaran yang terjadi di hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 2023 membuat pemiliknya mengalami kerugian ratusan juta rupiah.

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Sleman, Sutriyanta mengatakan kebakaran tersebut terjadi Kamis siang kemarin sekira pukul 10.30 WIB. Kebakaran tersebut melanda kandang milik Edi (55) warga Dusun Prayan rt 04 rw 19 Kalurahan Sendangsari Minggir Sleman.

"Tidak ada korban jiwa," terang dia, Kamis malam.

Peristiwa kebakaran tersebut bermula ketika pemilik kandang sedang vaksinasi ayam di kandang belakang. Tiba-tiba terdengar suara ledakan cukup keras dari arah kandang depan. Pemilik kandangpun kaget dan langsung berlari ke depan menuju sumber ledakan.

Setelah dicek, ternyata sudah muncul api dan merembet ke bagian tengah kandang. kemudian pemilik meminta bantuan ke warga untuk memadamkan api dengan berteriak meminta tolong. Wargapun berdatangan memberikan bantuan.

"Salah satu warga menelepon BPBD Sleman lalu informasi diteruskan ke Damkar sleman," terangnya.

Halaman:
1 2
      
